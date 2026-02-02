Primer trasplante de cara con donante de eutanasia

Carme, la primera paciente en recibir un trasplante de cara de una donante tras una eutanasia.quique garcía

Un equipo de un centenar de profesionales del Hospital Universitario Vall d»Hebron ha llevado a cabo el primer trasplante parcial de cara del mundo con una donante que recibió la eutanasia y que decidió hacer esta acción solidaria antes de morir. Así lo anunció este lunes en el hospital barcelonés en una rueda de prensa en la que estaba la receptora, Carme, y distintos miembros del equipo que ha realizado el trasplante.

Para poder llevar a cabo un trasplante de este tipo, se necesita la implicación de expertos de distintos campos, como la cirugía plástica, trasplantes, inmunología, psiquiatría y psicología clínica, rehabilitación y unidad de cuidados intensivos.

El jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del hospital barcelonés, Joan-Pere Barret, ha explicado que Carme, a través de una picadura de un insecto, sufrió una infección que le provocó una necrosis, la muerte irreversible de células y tejidos, en la cara.

«Lo que podría haber quedado en una anécdota acabó siendo una experiencia horrible para ella y todos los familiares», lamentó

Esta situación causó una alteración severa de sus funciones del habla, de su respiración y de su nutrición. Carme fue a Vall d’Hebron para realizar una intervención de urgencia para poder recibir nutrientes y se le ofreció la posibilidad del trasplante de cara. La paciente agradeció en rueda de prensa todo el trabajo del equipo del Hospital Universitario Vall d»Hebron y expresó que ahora mismo se encuentra «bien y contenta».

«Han estado allí las 24 horas del día, y me han tratado como si fuera de su familia, ha sido maravilloso», expresó Carme.

Respeto al médico que la trató, explicóque fue el único experto que le ofreció alguna solución, y lo ha calificado como su «ángel de la guarda». También agradeció «de corazón» a la donante y a la familia por su acto de generosidad. Donante y receptor del trasplante de cara deben compartir sexo y grupo sanguíneo, y presentar unas medidas antropométricas —dimensiones físicas— de la cabeza semejantes.

Solo se han realizado 54 trasplantes de cara en el mundo y hay una veintena de centros trasplantadores, entre ellos el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. La cara concentra la imagen que el individuo proyecta y está muy ligada a la identidad.