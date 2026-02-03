Un dinosaurio de medio metro

Publicado por Agencias Burgos Creado: Actualizado:

Un diminuto ornitópodo de 125 millones de años de antigüedad, con medio metro de longitud, es el dinosaurio más pequeño del mundo, una nueva especie que se ha hallado en los yacimientos paleontológicos de la Sierra de la Demanda (Burgos), y que además se perfila como el eslabón primitivo en la evolución de los rhabdodóntidos.

La nueva especie de dinosaurio descrita lleva por nombre Foskeia pelndonum, en homenaje a los Pelendones, una tribu celtíbera que habitó la zona en la que se ha descubierto, pero también se refiere a su modo singular de alimentarse, ha explicado el Colectivo Arqueológico y Paletontológico de Salas (CAS), que este lunes ha presentado en Burgos el hallazgo.

La investigación, que se ha publicado en la revista especializada Paper in Paleontology, describe un diminuto dinosaurio ornitópodo, el más pequeño del mundo que se conoce actualmente, con entre 50 y 60 centímetros de longitud corporal, una altura que no superaría los 30 centímetros y un cráneo de 5,5 centímetros de largo.

El hallazgo se produjo en el yacimiento de Vegagete, cerca de Villanueva de Carazo —Sierra de la Demanda, Burgos— en 1998, cuando se localizaron unos 800 huesos fosilizados, la mayoría fragmentados e incompletos pero en buen estado de conservación, entre sedimentos de la primera mitad del Cretácico, unos 125 millones de años.

Paul-Émile Dieudonné, doctorando en Paleontología de Vertebrados de la Universidad Nacional de Río Negro (Argentina), ha dirigido desde 2013 la investigación, en la que se han identificado unos 350 huesos que pertenecieron a seis individuos distintos, desde crías hasta adultos, que conformaban una pequeña manada.

«La investigación ha sido un desafío, ya que tuvimos que ensamblar varios fragmentos diminutos para reconstruir la mayor parte de su anatomía. Nos encontramos ante un dinosaurio cuyo ejemplar más grande tiene un cráneo de apenas cinco centímetros y medio de largo. Y, sin embargo, ese cráneo es muy evolucionado, con innovaciones anatómicas inesperadas», indicó Dieudonné.

El Foskeia pelndonum es una pieza clave en el debate sobre la evolución de los dinosaurios y la posible separación del grupo Phytodinosauria, pues representa un «eslabón» primitivo en la evolución de los rhabdodóntidos.