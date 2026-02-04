Ponen fecha al desahucio de las exmonjas de Belorado tras el rechazo de los recursos
La Justicia alarga un mes el tiempo para que las religiosas abandonen voluntariamente el inmueble
El Tribunal de Instancia de Briviesca (Burgos) ha decidido conceder un mes más de prórroga a las exmonjas de Belorado para que desalojen voluntariamente el monasterio burgalés, cuyo desahucio forzoso estaba previsto para el 10 de febrero.
En un auto, el tribunal rechaza los recursos presentados por las exreligiosas y establece el 12 de marzo como nueva fecha para el desalojo.