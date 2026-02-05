El Sol "estornuda" fuego: la megatormenta que pondrá en jaque a la tecnología terrestre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El astro rey ha decidido comenzar febrero con una demostración de fuerza sin precedentes en las últimas dos décadas. Desde el primer día del mes, una región activa del Sol conocida como AR 4366, que tiene un tamaño equivalente a casi siete veces la Tierra, ha disparado una serie de llamaradas masivas. Según informes recientes de la NASA y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), se han registrado varias erupciones de clase X, que es la categoría más potente posible. Una de ellas, clasificada como X8.1, se sitúa como una de las más intensas de los últimos años, lanzando una onda de choque de radiación y partículas cargadas que viaja directamente hacia nuestra posición en el espacio.

Este fenómeno se forma debido a un proceso conocido como reconexión magnética en la atmósfera solar. El Sol posee campos magnéticos extremadamente complejos que se retuercen y se estiran debido al movimiento del plasma en su interior. Cuando estas líneas de campo magnético se cruzan y se rompen de forma brusca, liberan una cantidad de energía equivalente a millones de bombas de hidrógeno estallando al mismo tiempo. Esta explosión lanza al espacio tanto luz de alta energía como nubes de plasma llamadas eyecciones de masa coronal, las cuales, al interactuar con el escudo magnético de la Tierra, pueden generar tormentas geomagnéticas de gran magnitud.

Los científicos de la NOAA han confirmado que el impacto principal de estas erupciones está ocurriendo precisamente entre el 5 y el 6 de febrero de 2026. Aunque no se espera un evento "del fin del mundo", las agencias espaciales han advertido sobre posibles interferencias en las comunicaciones por radio de alta frecuencia y degradación en las señales de GPS. Además, los operadores de redes eléctricas y satélites permanecen en alerta máxima para mitigar posibles fluctuaciones de voltaje que podrían afectar al suministro de energía o al funcionamiento de los servicios de internet global.

No todo son riesgos tecnológicos, ya que este "ataque" solar trae consigo uno de los espectáculos visuales más bellos del universo. Debido a la intensidad de estas llamaradas, se espera que las auroras boreales sean visibles en latitudes mucho más bajas de lo habitual durante esta semana. Portales de noticias científicas como EarthSky y medios como la BBC destacan que este aumento en la agresividad solar se debe a que nos encontramos en el punto álgido del Ciclo Solar 25, un periodo de 11 años donde nuestra estrella alcanza su máximo nivel de actividad antes de volver a la calma.