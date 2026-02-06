El COAL organiza una semana de accesibilidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Colegio Oficial de Arquitectos de León (COAL) desarrollará entre los días 13 y 15 de abril la Semana de la Accesibilidad, una iniciativa que cuenta con el apoyo de Fundación 'La Caixa' y cuyo objetivo es sensibilizar a profesionales, administraciones y ciudadanía sobre la importancia de diseñar entornos accesibles e inclusivos desde una perspectiva técnica y social. La decana del COAL, Eva Testa, afirma que el convenio con la Fundación 'La Caixa' para llevar a cabo la iniciativa en un acto en el que ha destacado que la accesibilidad debe entenderse como un principio «esencial» del diseño arquitectónico y urbano.

El programa de la Semana de la Accesibilidad se estructura en varias jornadas.La primera estará dedicada a ponencias y mesas redondas con entidades especializadas en accesibilidad universal y diseño inclusivo. El segundo día será una jornada técnica sobre soluciones de accesibilidad, orientada a la actualización de conocimientos y a la integración de sistemas y dispositivos que favorecen la autonomía personal desde las fases iniciales del proyecto, ampliando el foco más allá de las barreras físicas para incluir discapacidades sensoriales y cognitivas. También habrá una acción aplicada que incluirá la presentación de una ruta urbana de accesibilidad y un proyecto piloto de adaptación de una vivienda. El director de la oficina de La Caixa en León, José María Pascual, señala que para la entidad es «un orgullo» acompañar iniciativas que generan un impacto «real» en la sociedad.