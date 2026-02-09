Correos lanza una campaña de descuentos para el envío de embutidos y carnes de Astorga, El Bierzo y Laciana

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Correos ofrece en las oficinas de Astorga, Bembibre, Cacabelos, Camponaraya, Fabero, Ponferrada, Villablino y Villafranca del Bierzo, en la provincia de León, la campaña especial para que los ciudadanos puedan enviar con descuentos sus embutidos caseros y carnes en salazón.

La campaña se mantendrá activa durante todo el mes de febrero tanto en las oficinas postales como en las propias puertas de las casas a través de los carteros y carteras rurales. Correos ofrecerá precios reducidos y permitirá elegir el lugar de entrega, incluyendo notificaciones SMS y de correo electrónico para el destinatario.

Los clientes deben envasar correctamente los productos e introducir la cantidad que deseen en la capacidad de los paquetes. Además, Correos adapta su envío para que la entrega de productos alimentarios como chorizos caseros, cecina o botillo se realice en el menor plazo posible, de forma que, para llegue en óptimas condiciones, la admisión se hará de lunes a jueves.