Aceites Abril y su "Base de Oro" de CyL se unen a la campaña "Brazaletes para la esperanza de la AECC"

Aceites Abril refuerza un año más su compromiso social sumándose a la iniciativa solidaria “Brazaletes para la Esperanza 2026”, impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con

motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero. A través de su plataforma de apoyo al deporte base, bautizada como Base de Oro, la compañía ha coordinado la participación de más de 17.000 deportistas pertenecientes a hasta 70 clubes y centros deportivos del noroeste de España.

Coincidiendo con las jornadas del 31 de enero y 1 de febrero, y del 7 y 8 de febrero, los jugadores y jugadoras de hasta 70 clubes del noroeste de España y colegios adheridos a esta iniciativa portarán un brazalete verde en sus respectivos encuentros deportivos. Una cinta simbólica, similar a la utilizada en los momentos de luto, pero en color verde, emblema de la esperanza y de la lucha contra esta enfermedad.

Aceites Abril ha distribuido directamente más de 17.000 brazaletes entre los clubes que conforman su Base de Oro, repartidos por Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria. La logística y coordinación ha sido posible gracias a la implicación del equipo humano de la empresa, muy comprometida a la hora de hacer llegar este símbolo a cada deportista participante.

La iniciativa, impulsada a nivel nacional por la AECC y que celebra este año su tercer aniversario, busca ampliar su alcance y visibilizar la realidad del cáncer a través de un altavoz tan potente como el deporte. En esta edición, en total se han sumado más de 1.000 equipos, pertenecientes a disciplinas tan diversas como fútbol, baloncesto, voleibol, gimnasia artística, judo, fútbol sala o rugby, entre otras. Federaciones, clubs y personas a título individual también pueden sumarse compartiendo imágenes o vídeos en redes sociales bajo el hashtag correspondiente #elsimboloquehumaniza, mostrando sin palabras su apoyo a esta causa.

Entre los 70 clubes de la Base de Oro de Aceites Abril que participan en esta campaña se encuentran, entre otros, los castellanos: Colegio Maristas de León, Trepalio León Sala, Colegio Agustinos Eras, Salesianos de Salamanca y Colegio San José Jesuitas de Valladolid.

La campaña de este año pone el foco en la necesidad de humanizar el cáncer. Como sociedad es fundamental acompañar, cuidar y estar cerca de quienes conviven con la enfermedad y también de quienes los cuidan.

Solidaridad y apoyo a las familias.

“Con este gesto pretendemos poner nuestro granito de arena e intentar maximizar la visibilidad junto a toda nuestra Base de Oro”, señala Daniel Blanco, del área de Marketing de Aceites Abril quien destaca la vocación solidaria, el compromiso y el propósito de servicio que definen este proyecto.

Gonzalo A. Landáburu, Coordinador General de Deportes del C.D. San José-Jesuitas de Valladolid indica que están “profundamente encantados colaborar con Aceites Abril en esta iniciativa” y añade que “casi todos tenemos un familiar o conocemos a alguien que ha pasado por esta enfermedad, la cual puede resultar tremendamente dura. Concienciar de la necesidad de seguir investigando posibles curas y tratamientos nos parece fundamental como sociedad y siempre estaremos dispuestos a colaborar en ello”.

Asimismo, indica “es un orgullo que Aceites Abril y un club como el nuestro colaboren en esta iniciativa solidaria es una señal. Es señal de que estamos concienciados y valoramos mucho el trabajo de investigadores y sanitarios en este aspecto. En muchas ocasiones ellos son las verdaderas estrellas, no solo los jugadores de primera división, ya que contribuyen directamente a la mejora de nuestro mundo y merecen todo nuestro reconocimiento”.

Por su parte, David Gutiérrez, Coordinador de Deportes del Colegio San José - Maristas de León valora “muy positivamente haber podido aportar nuestro granito de arena a la campaña de los brazaletes verdes promovida desde la Asociación Española contra el Cáncer. A nuestro centro nos llega la propuesta de participar desde Aceites Abril, entidad colaboradora con el deporte del Colegio y a la que agradecemos que pensara en nosotros para esta cobertura”. Además, indica, “la campaña ha tenido una repercusión muy notoria en numerosos estamentos del deporte local y nacional y ha sido gratificante dar visibilidad a #elsimboloquehumaniza.