Confirmado por el Boletín Oficial: la Junta permite cazar ya en zonas incendiadas de León sin esperar los 5 años que prevé la Ley

La Junta de Castilla y León ha aprobado una resolución que permitirá cazar a partir de abril en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León, pese que la Ley de Montes autonómica establece un periodo mínimo de 5 años sin permisos para cazar en terrenos incendiados.

En esta resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de León, la Administración autonómica deja sin efecto la suspensión de aprovechamientos cinegéticos en terrenos afectados por incendios de 2025, al considerar que es compatible esa práctica con la regeneración del monte incendiado, la restauración del hábitat y la supervivencia de las especies de flora y fauna silvestres.

Preguntado por esta decisión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta, el portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha respondido que si la Consejería de Medio Ambiente ha tomado esa decisión es porque los técnicos consideran que es "oportuno" permitir la caza, pese a que han pasado únicamente unos meses desde los incendios y no los cinco que prevé la ley como referencia.

Carriedo ha remitido a la Consejería de Medio Ambiente para conocer el contenido de los informes técnicos a los que ha aludido para justificar esta decisión, que le permite tomar la norma, siempre y cuando "se acredite la compatibilidad" de la caza y la recuperación medioambiental de las zonas incendiadas.

En la resolución publicada este jueves, la Junta reconoce que en el verano pasado se registraron incendios que suman una superficie forestal afectada de unas 135.000 hectáreas, por lo que quedó suspendida la caza en esas zonas, pero ya se levantó esa limitación para determinadas especies en 82 cotos que habían sido afectados por las llamas en más de un 10% de su superficie.

Además, detalla la Consejería ha ido adaptando estas limitaciones a la caza por considerar que podrían resultar "incompatible" con la protección de la cubierta forestal, o por la declaración de emergencia cinegética que la Junta decretó para prevenir la peste porcina africana, con lo que permitió la caza de jabalí y sus hibridaciones, entre otras medidas.

En concreto, la resolución establece que a partir del 1 de abril podrán cazarse en todas las zonas afectadas por los incendios las especies de jabalí, ciervo, corzo, rebeco, gamo, muflón y cabra montés; mientras que en el caso de la caza menor, la media veda comenzará el 15 de agosto, por lo que únicamente habrá pasado un año desde los incendios y no los cinco años previstos como referencia.