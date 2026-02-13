Así podrás unirte al viaje Artemis II a la Luna de la Nasa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La agencia espacial estadounidense (Nasa) ha dado un paso decisivo en su ambicioso programa de exploración espacial al presentar a los cuatro astronautas que protagonizarán la misión Artemis II. Este viaje representa el primer vuelo tripulado del programa y constituye el preludio necesario para establecer una presencia humana permanente en la Luna y, eventualmente, alcanzar Marte.

El equipo seleccionado combina experiencia y liderazgo científico. Los astronautas de la Nasa Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), serán los primeros seres humanos en viajar a bordo de la cápsula Orion.

Durante la misión, los tripulantes pondrán a prueba tres pilares fundamentales de la tecnología espacial moderna:

El Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS): El cohete más potente construido por la Nasa hasta la fecha.

La Nave Orion: El vehículo diseñado específicamente para transportar humanos a las profundidades del espacio.

Sistemas Terrestres: La infraestructura de apoyo en la Tierra que garantiza el éxito y la seguridad del trayecto.

El objetivo principal de Artemis II no es aterrizar en la Luna, sino orbitarla para validar que todos los sistemas de soporte vital funcionen correctamente en el hostil entorno del espacio profundo. Esta validación es indispensable antes de que la Nasa proceda con futuras misiones que busquen llevar a una tripulación a la superficie lunar y, más adelante, enviar astronautas al planeta rojo.

Tu nombre en el espacio

Como parte de su iniciativa de divulgación, la Nasa ha invitado al público general a participar de manera simbólica en este evento histórico.

Los nombres de las personas que se inscriban en el portal oficial serán incluidos en una tarjeta de memoria (SD) que viajará dentro de la nave Orion durante su travesía de 2026.

Puedes mandar tu solicitud pinchando en el siguiente enlace: https://www3.nasa.gov/send-your-name-with-artemis/?utm_source=TWITTER&utm_medium=NASA&utm_campaign=NASASocial&linkId=906111383