Pedigym, nuevo espacio de salud y educación en el Caule

El espacio PediGym se estrenó en el Caule con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Caule conmemoró este viernes el Día Internacional del Cáncer Infantil, con una concentración en el vestíbulo principal del Hospital Universitario de León y la intervención de Manu, un adolescente que ha superado la enfermedad. La efeméride se aprovechó para la presentación del proyecto PediGym en la planta de Pediatría.

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la recuperación y favorecer el bienestar físico y emocional en los pacientes oncohematológicos o con otras enfermedades hospitalizados en la planta infantil. El proyecto, elaborado por la asociación Alcles León, ha podido llevarse a cabo gracias a la aportación de la Fundación Cepa.

PediGym es una amplicación, en una nueva sala, del aula escolar, y está concebido como un entorno pionero que combina salud y educación. Este proyecto es fruto del trabajo multidisciplinar del equipo de Pediatría, Trabajo social, Fisioterapia y Educación. El espacio se divide en cuatro zonas funcionales diseñadas para combatir las secuelas del tratamiento oncológico y garantizar el bienestar integral de los menores. Permite a cada niño transitar de forma autónoma por diferentes espacios según su estado físico y emocional en cada momento del tratamiento.

El área de Psicomotricidad Estática está equipada con Equipada con máquinas específicas para movimientos suaves y regulados. Su objetivo es mantener la movilidad y prevenir la pérdida de capacidad física sin riesgos, incluso en momentos de baja energía, bajo la supervisión del Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia del Caule.

El área de Descanso y Calma se concibe como un refugio confortable con iluminación regulable diseñado para la autorregulación emocional. Permite gestionar episodios de dolor o estrés y funciona también como una zona de lectura tranquila.

Juego y distracción es el corazón terapéutico del aula. Este espacio busca normalizar la experiencia de hospitalización, reducir la ansiedad y fomentar la socialización con otros niños a través de actividades lúdicas adaptadas.

El espacio de Trabajo Cognitivo es un área dedicada a garantizar el derecho a la educación. Ofrece apoyos personalizados para adaptar el ritmo escolar a la fatiga mental del tratamiento, trabajando la memoria y la atención para facilitar el futuro retorno al colegio.

La conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil concluyó, también en la planta de Pediatría, con el cuentacuentos «Las gafas de las emociones» y la entrega de llaveros personalizados con corazones por parte de los alumnos de Centro de Formación Profesional Clarín de León.

La subdirectora médica del Caule, Pilar Díz, la directora de Enfermería, Mónica Suárez, facultativos de Pediatría y la presidenta Alcles asistieron al acto.