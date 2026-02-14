El doctor Conde, primer jefe del servicio de Neurofisiología y referente de la epilepsia, muere a los 80 años en León

Manuel Conde López (Valladolid. 1945-León.2026), quien fue el primer jefe del servicio de Neurofisiología de la antigua residencia Virgen Blanca (hoy Caule) a principios de los años 80 y un referente en el tratamiento de la epilepsia en León, falleció el jueves 12 de febrero a los 80 años en la capital.

El doctor Conde fue jefe del servicio de Neurofisiología hasta su jubilación en la sanidad pública, hacia 2012, aunque continuó su actividad clínica en la privada, pues tenía "mucho prestigio en el terreno de la epilepsia", según recuerda el doctor Joaquín Piquero, discípulo suyo y sucesor como jefe de servicio en el Caule.

Formado en Madrid en el Hospital La Paz junto al doctor Castroviejo, una de las eminencias de la epilepsia en España, Manuel Conde llegó a León como jefe del recién creado servicio de Neurofisiología en la residencia Virgen Blanca, aunque había ya especialista en el entonces Hospital Princesa Sofía.

Conde, uno de los jefes de servicio más jóvenes de España, sentó las bases del nuevo servicio y en 1987 consiguió incorporar la docencia, todo un hito en aquellos tiempos. Joaquín Piquero fue el primer residente y, desde entonces, el servicio se ha nutrido mayormente de especialistas formados en el mismo.

Fue presidente de la Liga Nacional de Epilepsia y director de la Sociedad Española de Neurofisiología Clínica y trajo a León el III Congreso Nacional de Neurofisología en 1989 con la participación de eminencias como la doctora Inés Picornell Darder.

Con sus conocimientos y la formación de nuevos especialistas abrió una puerta a la esperanza a una enfermedad estigmatizada, pero que en el 70% de los casos, ya entonces tenía cura.

De carácter "afable, sencillo y muy cercano", pertenece a esa generación y a esa clase de médicos en los que el humanismo era parte tan importante del ejercicio profesional como el conocimiento clínico.

"Nunca le negó nada a nadie. Tenía muy buena relación con las estructuras de formación de la medicina y nos impulsó a formarnos fuera de León y para el único que fue un poco descuidado fue para sí mismo", recordaron al señalar el precio que el tabaco cobró a su salud.

La Neurofisología Clínica, que tradicionalmente se ocupó del diagnóstico de enfermedades neurológicas con electroencefalogramas y electromiogramas, es hoy una especialidad muy desarrollada que trabaja interconectada con Neurocirugía, Tramautología e incluso Otorrinolaringología a las que da soporte en el quirófano con monitorización. De tres especialistas que logró en los primeros tiempos para el servicio en León, actualmente suman ocho en el Caule.

Manuel Conde López fue despedido este sábado en una misa de funeral en la iglesia parroquial Buen Consejo de los PP. Agustinos de León.