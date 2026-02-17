'Harry y la magia' se supera como espectáculo musical y solidario en León

Dos sesiones en una jornada y la tercera para esta tarde.VIRGINIA MORÁN

El espectáculo solidario ‘Harry y la magia de la música’ repitió éxito en León tanto en el escenario como en el patio de butacas. El musical a favor de la Fundación Juan Soñador y la Asociación Auryn ofreció dos sesiones rebosantes de arte y público en la tarde del lunes.

Para este martes está previsto una nueva actuación a las 18.00 horas. Auryn y Juan Soñador forman parte de las organizaciones de la comunidad salesiana en León dedicadas a la infancia y la juventud en riesgo de exclusión y con programas pioneros para la juventud en el ámbito asociativo, laboral y formativo.

Las entradas cuestan 10 euros y se pueden adquirir en https://www.ctickets.es/eventos/espectaculos/8761-espectaculo-benefico-harry-la-la-magia-de-la-musica. Fila cero: ES56 2100 8690 8102 0002 0621.

Harry y la magia de la música es un espectáculo familiar, de unos 75 minutos de duración, lleno de música en directo, teatro, humor y emoción que os invitará a conocer y disfrutar de la magia de Hogwarts y el poder de creer en uno mismo. Un viaje mágico dará comienzo en el andén 9¾ y os llevará hasta el corazón de Hogwarts.

Harry Potter inicia su primer curso rodeado de nuevos amigos, clases sorprendentes y desafíos inesperados.

Mientras la vida escolar avanza entre ceremonias, partidos de quidditch y bailes, una amenaza oscura vuelve a crecer en las sombras: Voldemort y sus aliados planean su regreso, poniendo en peligro a toda la comunidad mágica. La amistad, el valor y el trabajo en equipo serán claves para enfrentarse al mal.