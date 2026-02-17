La Guardia Civil alerta sobre las 'estafas del amor' y da consejos sobre cómo evitarlas
La Benemérita recuerda que "tu seguridad también está en el corazón"
No todo el que te escribe viene con buenas intenciones y cada vez son más frecuentes las estafas a través de apps de citas y redes sociales. Los ciberdelincuentes se ganan la confianza del usuario para después pedir dinero con cualquier excusa.
Por ello, la Guardia Civil avisa que existen ciertas señales de alerta que pueden detectar este tipo de estafas:
- Declara amor muy rápido sin haberte visto
- Te pide dinero, tarjetas regalo o criptomonedas
- Quiere salir de la app de citas enseguida
- Evita hacer videollamadas
- Dice ser militar, médico o ingeniero en el extranjero
Si sospechas que ya se está produciendo, debes:
- Cortar el contacto
- No enviar dinero
- Denunciar
La Guardia Civil recuerda que "tu seguridad también está en el corazón".