Ojalá que llueva café

Cada vez es más difícil producir café y, por lo tanto, más caro comprarlo, asegura un estudio de Climate Central, divulgado este miércoles. Según su análisis sobre el grano negro del que se consumen unas dos mil millones de tazas al día, el calor mundial aumentó drásticamente en los últimos cuatro años y azota a los principales países con cafetales. Esto incide en los precios y la calidad. «Los 25 países cafetaleros analizados representan aproximadamente el 97% de la producción mundial de café, y todos ellos experimentaron más calor perjudicial para el café durante los últimos cinco años debido al cambio climático", mantienen. En promedio, fueron 47 días adicionales de «calor perjudicial debido al cambio climático».

Ese factor incide en unos precios «volátiles en los últimos años, alcanzando máximos históricos en diciembre de 2024 y de nuevo en febrero de 2025", refieren en el informe 'Más calor perjudicial para el café debido a la contaminación por carbono'. La razón, mantienen los responsables del Índice de Cambio Climático, es el «calor excesivo", producido por el calentamiento global, que se cierne en las regiones cafetaleras del mundo. «Las plantas de café prosperan en rangos específicos de temperatura y pluviosidad. Las condiciones poco óptimas pueden perjudicar la calidad y cantidad de las cosechas de café. Y esto afecta la disponibilidad, el precio y la calidad». Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron en 25 países «las temperaturas diarias durante los últimos cinco años (2021-2025) para comprender la frecuencia con la que el cambio climático eleva las temperaturas por encima del umbral de 30 °C, que perjudica al café». Las más afectadas son las variedades arábica y robusta, las más consumidas. La variedad arábica, que llena las tazas en siete de cada diez casos, ya se ve afectada por encima de la barrera de los 25 grados.

En particular, «los cinco principales países productores de café, responsables del 75 % del suministro mundial, experimentaron un promedio de 57 días adicionales de calor perjudicial para el café al año». Estos países son Brasil, que sumó 70 días malos para el fruto; Vietnam, con 59 adicionales; Colombia, 48 días perjudiciales extras; Indonesia, 73 y Etiopía, 34. El récord de los jornadas adicionales de calor por encima de los 30 ºC lo tiene El Salvador, que se vio sometido a 99 días más cada año.