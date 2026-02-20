La astronauta leonesa Sara García centra la lucha contra el cáncer en el control y mayor tasa de supervivencia

Archivo - La astronauta española de la Agencia Espacial Europea (ESA), Sara García.Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La bióloga molecular Sara García Alonso, astronauta en reserva de la Agencia Espacial Europea, ha centrado la lucha contra el cáncer en el aumento de la tasa de supervivencia y en mantener "bajo control" no una sino "más de doscientas enfermedades" relacionadas con esa patología.

"Tendemos a hablar del cáncer en singular cuando no hay una sino más de doscientas enfermedades", lo cual "aumenta la complejidad y exige abordarlas desde todas las fases: prevención, diagnóstico precoz, atención primaria... desde múltiples perspectivas", ha explicado este viernes en Valladolid.

Ha sido durante la apertura del IX Foro de la Cultura organizado con el lema "Pocas cosas como en el universo", organizado por Cultura & Comunicación y que se celebra en Valladolid hasta el 22 de febrero con un plantel de ponentes y temas que han coordinado Sara García Alonso y Eduardo Sanz, profesor de Matemáticas en la Universidad de la Rioja.

"No existe una cura única pero cada vez hay más avances científicos que permiten mantener bajo control y aumentar la tasa de supervivencia, cada vez mayor, como ocurre ya con el cáncer de mama", ha añadido en declaraciones a los periodistas.

A la mayor sensibilidad social relacionada con el cáncer, Sara García ha añadido la progresiva dotación de medios económicos por parte de las instituciones que, en el caso de la investigación en España, de forma genérica y no sólo en ese ámbito, "históricamente no ha sido la adecuada en comparación con la UE y menos con Estados Unidos", ha puntualizado.

No obstante, durante los últimos años "se le está dando más importancia y apostando muy fuerte por la financiación que se necesita desde muchos ámbitos", ha añadido.

"Debemos ser conscientes de que invertir en ciencia y tecnología hace que un país prospere", ha resumido esta bióloga que trabaja en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y también en el Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de la Universidad de Salamanca.

Está especializada en la búsqueda de nuevos fármacos para combatir el cáncer de páncreas y el de pulmón.