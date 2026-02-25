Barcelona da un giro radical

Publicado por Efe Barcelona Creado: Actualizado:

El hallazgo de los restos arqueológicos de un tramo del foro romano de la ciudad de Barcino ha obligado a los expertos a reconfigurar la percepción urbanística del centro de Barcelona, lo que supone un giro de 90 grados en la interpretación tradicional del trazado de la ciudad.

Según ha explicado en rueda de prensa este martes el arqueólogo que dirige la intervención, Jordi Amorós, este descubrimiento, que se dio de forma fortuita durante la apertura del hueco del ascensor en las obras del Gran Hotel Barcino, es un hecho «excepcional", ya que nunca se ha encontrado un pavimento de estas características en la ciudad.

Tal y como ha detallado Amorós, las losas halladas en la calle Hèrcules 3 están colocadas sobre el «subsuelo geológico", lo que «tiene que corresponder a la fundación de la ciudad».

El elemento más destacado de la intervención es un pavimento de losas de piedra de Montjuïc datado entre los años 15 y 10 a. C., lo que coincide con el primer periodo de la colonia. El conjunto ocupa 42 m² y está formado por grandes bloques rectangulares dispuestos con una precisión propia de las grandes obras públicas romanas. Las losas, que pueden llegar hasta 149 cm. de largo y 118 cm. de ancho, conservan un grosor considerable, de entre 18 y 35 cm., que demuestra la intención de crear una superficie estable y monumental sobre el terreno.

Una nueva interpretación

Este descubrimiento aporta evidencias que obligan a reinterpretar la ubicación y la orientación del foro, elemento central de la vida cívica romana. Como era habitual en las ciudades romanas, Barcino se estructuraba a partir de dos grandes ejes viarios: el 'cardo', en sentido norte-sur, y el 'decumanus', en sentido este-oeste, que articulaban toda la trama urbana.

La topografía tradicional de la Barcelona romana asumía que el foro se alineaba con el cardo y ocupaba el área central que hoy corresponde al Palau de la Generalitat y a la plaza Sant Jaume, pero los nuevos indicios procedentes del pavimento de Hèrcules 3 indican una orientación radicalmente diferente: el foro estaría alineado en paralelo al 'decumanus', hecho que implica un giro de 90 grados respecto a la reconstrucción clásica. "Este cambio interpretativo no afecta solo a la forma del foro, sino también la lectura del resto de elementos monumentales vinculados al centro administrativo y religioso de la colonia", detalló.