Un ADN mezcla de sapiens y neandertales

Si los humanos modernos y los neandertales tuvieron hijos juntos ¿por qué apenas hay rastro neandertal en nuestro cromosoma X?. Hasta ahora este sesgo genético se atribuía a la selección natural (que eliminaba los genes neandertales que consideraba 'tóxicos'), pero un nuevo estudio sugiere que responde a la interacción social.

El estudio, realizado por genetistas de la Universidad de Pensilvania (Penn), Estados Unidos y publicado en Science, descubrió que, al contrario de lo que sucede en nuestra especie, los neandertales sí tienen mucho ADN humano en sus cromosomas X, lo que prueba que ambas especies no eran biológicamente incompatibles (o el ADN no habría sobrevivido en sus cromosomas X).

¿Entonces, qué pasó?. Los autores sostienen que dado que los hombres y las mujeres transmiten los cromosomas X de manera distinta (las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres solo uno), la diferencia genética entre ambas especies podría ser que sus encuentros se hubiera producido principalmente entre hombres neandertales y mujeres humanas.

Para los autores, los resultados de su estudio muestran que la evolución no fue solo «una batalla de genes fuertes contra genes débiles", sino que también es el producto de las interacciones sociales que esculpieron nuestro genoma. Hace unos 600.000 años, los ancestros de los humanos modernos y los neandertales divergieron formando dos grupos distintos. Nuestros ancestros evolucionaron en África, y los neandertales en Eurasia.

Pero la separación no fue permanente. Durante varios milenios, gracias a las migraciones de unos y otros, las dos especies se encontraron, se aparearon e intercambiaron segmentos de ADN. El ADN permite saber cómo nos relacionamos, cómo nos movimos por el mundo y cómo convivimos con nuestros parientes más cercanos, los neandertales.

Estudios previos mostraron que en cromosomas X, hay unas franjas sin ADN neandertal «que llamamos desiertos neandertales", explica Alexander Platt, coautor principal del estudio. "Durante años, se dio por hecho que estos desiertos existían porque ciertos genes neandertales eran biológicamente 'tóxicos' para los humanos, como suele ocurrir cuando las especies divergen, por lo que pensamos que esos genes causaban problemas de salud y fueron eliminados por la selección natural", añade Platt.