El patronato del CNIO cesa al gerente por presunto acoso laboral

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades solicitará mañana en el patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que se proceda al cese del gerente de la institución, José Manuel Bernabé, por un presunto caso de acoso.

Así lo han señalado a EFE fuentes del departamento que dirige Diana Morant, después de conocerse las informaciones publicadas por el diario ABC sobre este presunto caso en el citado centro. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades condena de «forma rotunda» lo que considera «unos hechos impropios de una institución como el CNIO».

"Por ello, el ministerio solicitará mañana en el patronato del CNIO, que se proceda al cese del gerente de la institución", han agregado las mismas fuentes.

ABC publica que el CNIO investiga una denuncia de la exsecretaria general Laura Muñoz. Siempre según el citado periódico, Muñoz presentó el 11 de noviembre de 2025, cuando era secretaria general, una queja en el área de Recursos Humanos contra el gerente de la institución, José Manuel Bernabé, por su «situación laboral y solicitud de amparo frente a posibles represalias». Muñoz habla de modificaciones de horarios para coincidir con su jornada, pero «la situación se volvió tensa y desconcertante».