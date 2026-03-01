Diario de León

Las personas que sufren distonía se hacen visibles en León

Personas afectadas reivindican atención con el Palacio de los Guzmanes iluminado en verde por el Día Mundial de las Enfermedades Raras

virginia morán

Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, la Delegación de Castilla y León de la Asociación Distonía España-ALDE se movilizó en León con una concentración con el palacio de los Guzmanes de fondo iluminado de verde. 

La distonía es trastorno neurológico crónico que causa contracciones musculares involuntarias, provocando movimientos repetitivos o posturas anormales. Afecta a más de 20.000 personas en España con afecciones focales o generalizadas.

