La comunidad bahá'i de León celebra el Ayyám-i-Há

Un grupo de participantes en la celebración.

El Grupo bahá’i de León celebra la festividad de Ayyám-i-Há o Dias Intercalares y simbolizan la Esencia Divina.

Son días especiales, de alto contenido espiritual, generosidad, ayuda a pobres y necesitados, hospitalidad, visita a enfermos, compartir mesa con familia y amigos, días de preparación al ayuno, que comienza a continuación y se prolonga durante 19 días.

"A través de la historia hemos convivido con diferentes calendarios (hebreo, chino, musulmán, juliano, gregoriano, bahá’i ); el calendario baha’i utiliza el año solar de 365 días dividido en 19 meses de 19 días lo que hace un total de 361 días, para completar el año", explica Carmen Paniagua.

Bahá’u’lláh (fundador de la fe bahá’i) denominó a estos 4 o 5 días restantes, dependiendo si el año es bisiesto, como los días de Ayyám-i-Há o días intercalares y simbolizan la Esencia Divina.