Manu Sánchez en 'Lo de Évole': "Gorda, yo lo que tú me digas, pero los huevos solemos dejarlos fuera"

El teatro se rinde ante una conversación que camina entre la confesión y el espectáculo puro. Ante más de 2.000 testigos, las cámaras de Lo de Évole captan un momento insólito: Manu Sánchez, el cómico que ha hecho de la ironía fina su bandera, habla sin filtros sobre su lucha contra el cáncer de testículos. No es una entrevista convencional; es un ejercicio de honestidad brutal donde el humor negro sirve para poner nombre a lo que muchos callan.

Sánchez ha bromeado con naturalidad sobre su nueva condición física, comparándose con "ilustres tuertos testiculares" como Hitler o Franco, para terminar fantaseando con un imperio andaluz. Pero tras la risa, el comunicador lanza un dardo contra la "tribu del optimismo obligatorio". Para el humorista, encontrarse con alguien que le dice "venga, que no pasa nada" resulta horroroso cuando uno ya ha hecho el ejercicio mental de despedirse. Lo que pide no son eslóganes de motivación, sino compañía honesta que reconozca que "esto es una putada" y se quede a hacer guardia mientras se muerde el palo.

La presión de ser un "enfermo ejemplar" también ha ocupado el centro del escenario. Évole ha señalado cómo la sociedad parece premiar a quien se toma la quimioterapia con humor, algo que Sánchez defiende como una opción personal, pero nunca como una obligación para el resto de pacientes. En su caso, la exposición pública fue casi inevitable por su profesión, pero ha terminado siendo su mejor terapia.

El clímax del encuentro ha llegado al hablar de la estética de la enfermedad. Sánchez relató con una naturalidad pasmosa cómo consultó con su mujer, Lorena, la posibilidad de ponerse una prótesis tras la cirugía. Su conclusión fue tan directa como su humor: "Gorda, yo lo que tú me digas, pero los huevos solemos dejarlos fuera". Con un huevo menos, pero con una entereza que llenó el teatro, el cómico demostró que nombrar las cosas desagradables no las agrava, sino que las coloca en su sitio.