Más de medio millar de castellanos y leoneses residen en Oriente Medio y la Junta ya se ha puesto en contacto con algunos de ellos para ofrecer la “máxima seguridad” y “garantía” ante el conflicto bélico extendido en la zona por el ataque de EEUU e Israel a Irán. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, precisó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que con datos del INE, 545 ciudadanos de la Comunidad, residen en países de la zona, con datos circunscritos a destinos con más de un millar de españoles, con 241 en Emiratos Árabes; 89 en Arabia Saudí; 85 en Catar; 80 en Israel y 51 en Jordania.

Fernández Carriedo también explicó que el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha contactado este martes con el secretario estado de Asuntos Exteriores y Globales para conocer la información y analizar las posibles vias de coordinación administrativa y de cooperación “de todo tipo”.

El consejero portavoz también indicó que el Gobierno regional ha habilitado en su portal de Acción Exterior un enlace especifico con recomendaciones para los castellanos y leones residentes, en transito o de vacaciones en los países afectados; y el 012 está habilitado al efectos, para ofrecer información sobre seguridad personal, asistencia consular y en las embajadas; y sobre cómo actuar con un seguro de cobertura o evacuación, como recoge Ical.