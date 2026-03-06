Ana Gaitero recoge el galardón por la labor de la Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valladolid ha reconocido la labor de la Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León en el acto institucional organizado con motivo del 8M, un galardón a la categoría colectiva que recogió la presidenta de la asociación, la periodista del Diario de León Ana Gaitero, que llamó la atención sobre la utilidad y necesidad de la información "para coser la brecha de género".

En ocasiones, ha proseguido, los medios de información y las redes sociales "niegan las desigualdades y necesidades más trágicas: este caldo de cultivo confunde, es una falta de respeto e impide que la lucha contra la violencia de género y la igualdad de oportunidades pierda fuerza y la energía necesaria en el basurero informativo".

La médica María del Carmen Fernández Alonso, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, y un referente en ámbitos como la salud en las mujeres y la formación contra la violencia machista, intervino tras recibir el premio individual otorgado por el Consejo Municipal de la Mujer.

La doctora ha llamado la atención sobre la vida personal, familiar y laboral de las mujeres para poder entender la distancia que aún queda por recorrer hasta la plena igualdad: con cargas en el hogar e hijos y familiares a su cargo "sin remuneración, sin ocio, sin reconocimiento".

Las consecuencias son, entre otras, un caldo de cultivo proclive a la brecha salarial de género, problemas de salud mental, sesgos en la atención sanitaria, consumo de psicofármacos y una puerta abierta a episodios de violencia machista.