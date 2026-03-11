Guía completa de la declaración de la renta 2026: plazos, requisitos y resultados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Declaración de la Renta 2026 (que corresponde al ejercicio fiscal de 2025) es el proceso anual mediante el cual los residentes en España regularizan su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Este trámite sirve para ajustar las cuentas con la Agencia Tributaria: se suma todo lo que has ganado durante el año pasado y se resta lo que ya has pagado mediante retenciones en tu nómina o facturas. El objetivo es comprobar si esa cantidad adelantada es suficiente, excesiva o se queda corta según tu situación personal y familiar.

¿Cuándo y cómo se presenta?

El calendario para la campaña de 2026 ya está definido, permitiendo a los contribuyentes cumplir con su obligación a través de distintos canales. El plazo general comienza el 8 de abril de 2026 para las presentaciones por Internet a través de "Renta WEB". Si prefieres la asistencia telefónica (Plan "Le llamamos"), el servicio arranca el 6 de mayo, mientras que la atención presencial en oficinas comienza el 1 de junio. Es importante recordar que para estas dos últimas modalidades debes solicitar cita previa. La campaña finaliza para todos el 30 de junio de 2026, aunque si el resultado es a ingresar y deseas domiciliar el pago, la fecha límite se adelanta al 25 de junio.

¿Quiénes están obligados a declarar?

No todo el mundo tiene que presentar la declaración, pero existen umbrales claros. Estás obligado si tus rendimientos del trabajo superan los 22.000 euros anuales de un solo pagador. Sin embargo, si has tenido dos o más pagadores (como el SEPE, si estuviste en ERTE, o dos empresas distintas), el límite baja a 15.876 euros anuales, siempre que hayas cobrado más de 1.500 euros del segundo y siguientes pagadores. Además, deben declarar obligatoriamente todos los autónomos y los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), independientemente de sus ingresos.

¿Por qué el resultado puede salir "a devolver"?

Si tras hacer el cálculo el resultado es negativo, significa que Hacienda te devuelve dinero. Esto ocurre fundamentalmente porque las retenciones que te aplicaron mes a mes en tu nómina fueron superiores a lo que realmente te correspondía pagar. Esto suele pasar si has tenido derecho a deducciones que tu empresa no conocía, como por ejemplo:

Inversión en vivienda habitual (para compras anteriores a 2013).

Donaciones a ONGs o cuotas sindicales.

Deducciones por maternidad o familia numerosa.

Novedades de 2026: Incentivos por compra de vehículo eléctrico o reformas de eficiencia energética en casa.

¿Por qué el resultado puede salir "a pagar"?

Un resultado positivo indica que debes ingresar dinero a las arcas públicas. Esto sucede cuando las retenciones practicadas durante el año fueron insuficientes. Es muy común en personas con varios pagadores, ya que cada empresa suele retener el mínimo legal como si fuera tu único ingreso, pero al sumarlos todos al final del año, el tipo impositivo real sube y genera una deuda. También ocurre si has obtenido ganancias patrimoniales (venta de acciones, criptomonedas o una casa) o si has recibido ayudas públicas no exentas que no han tenido retención previa.