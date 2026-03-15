Fernando Escalante, hematólogo de León: «El GEM ha logrado que la supervivencia al mieloma aumente de dos a diez años»

Fernando Escalante, hematólogo y director de Investigación del Caule, además de director de Ibioleón, participó este fin de semana en la reunión interregional de Castilla y León y Extremadura en Plasencia (Cáceres) para abordar los últimos avances y desafíos en el tratamiento del mieloma múltiple. El encuentro, promovido por respectivas sociedades de Hematología y Hemoterapia, coincide con la reciente candidatura al Premio Princesa de Asturias de Cooperación del GEM (Grupo Español de Mieloma), que cumple 25 años.

—Antes, el pronóstico de mieloma múltiple era de unos dos años de vida. ¿En que consiste este tumor de la sangre y cuál es el pronóstico actual?

—El mieloma múltiple es un tumor de las células plasmáticas de la sangre que sufren eventos y dejan de actuar, causando daños en la médula ósea, el riñón, los huesos, el calcio. El mieloma es el segundo tipo más frecuente de enfermedad oncohematológica, por detrás del linfoma y por delante de la leucemia (de la que quizá hablamos más porque afecta más a edades tempranas y jóvenes). La incidencia del mieloma es de 5 casos por 100.000 habitantes al año (unos 25 casos en León al año) y la prevalencia ha aumentado al 60% debido a que las personas con este diagnóstico viven mucho más. Gracias a tratamientos más eficaces y menos tóxicos la esperanza de vida es de unos diez años y con muy buena calidad, hasta el punto de que hay personas que pueden volver a trabajar.

—El GEM ha sido determinante en los avances. ¿Cómo lo ha logrado?

—Ha cambiado la vida de gente en todo el mundo gracias a las investigaciones, ensayos clínicos, publicaciones innovadoras y a los criterios de respuesta y a que se coopera mucho con todo el mundo, especialmente con Latinoamérica con cuyos países tenemos intercambios de personas para formarse en mieloma. La equidad y el compromiso han sido claves. El GEM está basado en el humanismo médico, la solidaridad y el acompañamiento a los pacientes. Ponemos la silla al lado del paciente para escucharle, es un patrón común a los hematólogos y trasladamos la investigación a la cama del paciente. El GEM es un ejemplo para otros grupos por el trabajo solidario y riguroso.

«El Caule es uno de los 100 hospitales que forman parte del GEM. La nominación al Princesa de Asturias de Cooperación es un aliciente»

—¿Qué hitos destacaría en el logro el aumento de supervivencia y calidad de vida en mieloma?

—Entre sus contribuciones más destacadas figuran los Criterios Internacionales de Respuesta al Tratamiento (1998), la estandarización de la Enfermedad Mínima Residual —hoy referencia regulatoria internacional— y la incorporación de la biopsia líquida. Su participación en ensayos clínicos multinacionales ha sido determinante para la aprobación de nueve de los 18 nuevos tratamientos desarrollados en los últimos veinte años, incluyendo terapias innovadoras como los anticuerpos conjugados, biespecíficos y las CAR T. Como resultado, decenas de miles de pacientes en todo el mundo han podido beneficiarse de los estándares terapéuticos generados por esta evidencia y hoy incorporados a las guías clínicas internacionales. El mieloma era una enfermedad incurable con mucha sintomatología y el GEM ha contribuido a hacerla una enfermedad controlable y con muchas opciones de tratamiento. El diagnóstico que ahora se hace un mes se beneficia del trabajo hecho en 25 años.

—¿Qué supone para los pacientes leoneses que el Caule sea uno de los cien hospitales que forman parte del GEM?

—Actualmente participamos en 11 ensayos clínicos y diez proyectos de investigación promovidos por GEM, además de otros que lideran otras entidades y como hospital GEM colaboramos con la International Mieloma Society y hemos participado en la guía de manejo del mieloma múltipe y, como parte del GEM, hemos contribuido al desarrollo de los 18 fármacos o combinados farmacéuticos en los que está involucrado el GEM. Es un trabajo muy relevante. Los ensayos clínicos del GEM son académicos y suponen aproximadamente el 50% del total, ya que otros tantos son promovidos por la industria y otras entidades.

—¿Cuántos pacientes leoneses han participado en los ensayos clínicos?

—Un total de 62. Uno de cada seis pacientes leoneses han sido incluidos en ensayos clínicos en León y a veces en Salamanca.

—¿Se están aplicando los tratamientos Car-T en León?

—Los ensayos Car-T se aplican de momento en Salamanca, pero forman parte del arsenal terapéutico al que los leoneses van a tener las mismas oportunidades que los pacientes de Salamanca, Madrid o Barcelona gracias al GEM.

—¿Qué significa para el GEM y para sus hospitales, como el de León, formar parte de una entidad que aspira al Premio Princesa de Asturias de Cooperación?

—La candidatura pone el foco no solo en una trayectoria científica de referencia, sino en un modelo de colaboración internacional nacido en España que ha conectado continentes y transformado la supervivencia del mieloma múltiple. La red cooperativa del GEM, integrada por más de 100 hospitales españoles, actúa además como plataforma vertebradora en Europa, América, Asia y Oceanía.

—La propuesta ha partido de Philippe Moreau, presidente de la International Mieloma Society. ¿Está respaldada por otras entidades?

—El respaldo a la candidatura ha sido amplio y diverso. Se han recibido decenas de cartas procedentes de centros hospitalarios y sociedades científicas de Hematología de todo el mundo. Entre ellas figuran más de 70 firmadas por directores de hospitales españoles; 18 remitidas desde Estados Unidos y Canadá —incluyendo instituciones como Clínica Mayo, Mount Sinai y Universidades de Harvard, Boston, San Francisco y Miami; 11 de grupos cooperativos europeos de países como Francia, Holanda, Alemania y Reino Unido; 15 de redes latinoamericanas, además de otras procedentes de China, India, Japón y Australia. Además de Asociaciones y Fundaciones como la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma (Cemmp), la Fundación Josep Carreras y Facme (Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas), entre otras.

—Representa al Caule en el GEM desde hace 17 años... ¿Qué siente con esta nominación?

—La doctora Moro fue la primera, al incorporarse al GEM el grupo de estudio de gammapatías. No me creía que nos hubieran propuesto, pero echando la vista atrás y ver todo lo que ha aportado el grupo es muy relevante que la investigación que se hace en muchos hospitales contribuya a la equidad, a que lleguen los tratamientos a todos los pacientes. Es un estímulo para continuar.

—¿Qué abordaron en la jornada de Plasencia?

—Ha habido un encuentro de expertos dedicado específicamente al manejo actual del mieloma múltiple en recaída. Como miembro del comité científico es una satisfacción volver a mi tierra —nací en Alcántara— y enlazar la Ruta de la Plata a través de las aportaciones de compañeros de Extremadura, Salamanca, León, Ávila y también Gijón.

«El Caule es uno de los 100 hospitales que forman parte del GEM. La nominación al Princesa de Asturias de Cooperación es un aliciente»