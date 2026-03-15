Outros universos

Publicado por Roberto González Quevedo Creado: Actualizado:

L’iviernu nun lu comíu’l l.lobu», sentí dicire muitas veces p’avisare de que mientras sigamos no tiempu d’esta estación siempres podrá chegar la nieve ya la friura. Ya la verdá yía qu’anguanu l’iviernu vien siendo crudu ya húmedu, ya paez que va terminare siendo asina. Nesta época del anu nacíu muita xente importante ya alcuérdome agora del pensador ya psicólogu norteamericanu William James, que merez dar vueltas no rodenu del Molín del Tiempu. James usara por 1895 la palabra «multiversu» pa referise a la visión pluralista de la realidá ya contraria a un universu zarráu ya ordenáu pa siempres: hai muitas sensaciones distintas del mundu qu’hai alredor de nós.

El «multiversu» de William James yera más bien de xacer filosóficu, pero nos tiempos cabeiros hai estudiosos partidarios del multiversu como conceutu científicu que vien de la mecánica cuántica ya del medrar del mundu en chegando’l Big Bang (ou gran esplosión cona qu’entamóu’l mundu). La hipótesis del multiversu diz qu’hai muitos universos paralelos, que yían independientes unos d’outros ya tienen l.leis propias, como si fueran burbuxas que flotan unas al pía d’outras. El Molín del Tiempu muel nuna d’estas burbuxas, pero hai outras burbuxas onde hai outros molinos ya outros tiempos. Mientras caminábamos por Babia estos días ya faíamos pel.las cona nieve nesti mundu nuesu, n’outrus mundos había cousas diferentes que nun somos quien a imaxinar siquiera. Outros dinosaurios, outras nueites, outros meteoritos. Una película alemana de misteriu ya ciencia ficción, chamada «La teoría universal» (Die Theorie von Allem, 2023), cuenta cómo, cuando apaecienon las hipótesis del multiversu, hubiera muitas críticas a la nueva teoría ya ridiculizaciones abondas. Cuenta la película qu’al.lá pol anu 1962, nos Alpes suizos, l’investigador Johannes Leinert fuera a un congresu de física nel Hotel Esplanade cono direutor de la sua tesis doctoral. Había muita xente ail.lí esperando’l discursu d’un científicu iraní que pensaba dar una conferencia en cuantas a los universos paralelos ya outras cousas de mecánica cuántica. Pero este científicu nun chega ya los científicos tapan la sua frustración esquiando ya viendo’l paisax neváu sentaos nas hamacas ya tapaos con mantas. La verdá yía qu’un escenariu ideal pal crime yía l’hotel d’un pueblu neváu de los Alpes. Hai muitos exemplos en l.libros ya en cine, empezando por Davos. El final yía que’l probe Leinert fracasóu ya lu marxinóu la comunidá científica, esa mesma elite qu’agora deduz la racionalidá del multiversu. Lu que fuera una herexía, el tiempu termina fayéndolu dogma.