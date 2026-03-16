El párroco Juanjo Ruiz durante la inauguración de la exposición en San Antonio de Padua.RAMIRO

Quince escenas de la vida, pasión y muerte y resurección de Jesús componen la exposición ‘Jesús entre nosotros. De Ramos a Pascua’ que se inauguró este domingo en la parroquia de San Antonio de Padua de Armunia.

Más allá de «lo bonito y turístico» de la Semana Santa leonesa en este barrio de la capital se quiere «dar a conocer la vida de Jesús y su mensaje», apunta Juanjo Ruiz, párroco.

Las escenas se componen de un total de 70 figuras de cerámica, enviadas desde Italia y Alemania. Las figuras de los cuatro evangelistas, que llegan desde Vietnam, están hechas de madera y narran la historia de sus evangelios.

Mateo, un hombre, Marcos, acompañado por un león, Lucas, con un buey a su lado y Juan, con un águila, están representados en estas tallas elaboradas en Oriente.

Las escenas recrean Palestina en la época en que vivió Jesús a través de un camino que va desde el domingo de Ramos hasta la Resurrección, a la que se dedica un apartado especial por «ser lo más determinante para un cristiano».

La entrada en Jerusalén de Jesús el domingo de Ramos, el lavatorio de pies y la última cena, de Jueves Santo, la pasión y muerte de Jesús y su resurrección son los episodios fundamentales de esta muestra.

«El domingo de Ramos es el momento de la exaltación de la vida de Jesús. El pueblo le aclama y le sigue de modo sociológico. En el fondo no le conocen y pronto pedirán su muerte y sucederá un terrible acontecimiento», señala el sacerdote.

Jueves santo, con la cena de despedida antes de su muerte y el acto de amor y servicio del lavatorio de pies, fue con el tiempo la cristianización de la pascua judía, alrededor de la última cena.

El Viernes santo es el momento del episodio más atroz. En medio del maltrato y la muerte de Jesús, el cristianismo busca el sentido de su muete: «Su vida y su muerte son las que salvan», apunta Ruiz.

La resurrección, el domingo de Pascua, relata los encuentros «no físicos» «de los discípulos y discípulas que creyeron en Jesús resucitado, no en el sepulcro vacío». «Son narraciones de lo que vivían los apóstoles y seguidores. Jesús está presente en todo momento, como entre nosotros», señala.

La exposición ‘Jesús entre nosotros. De Ramos a Pascua’ se puede ver hasta el 18 de abril de 18.00 a 19.30 horas, de lunes a sábado, y los domingos de 11.00 a 12.45.