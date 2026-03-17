¿Tu pareja o tus amigos te miran el móvil? Así es la nueva función de restricción de chats de WhatsApp

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La privacidad en el mundo digital ha dado un salto definitivo con la última actualización de la aplicación de mensajería verde. WhatsApp ha desplegado una función de restricción de chats que va mucho más allá de un simple bloqueo con huella dactilar, permitiendo a los usuarios crear una carpeta invisible que desaparece de la vista general. Estos chats restringidos no solo ocultan el contenido de los mensajes y el nombre del contacto en las notificaciones, sino que exigen una autenticación específica del dispositivo, como Face ID o un código PIN, para poder ser consultados nuevamente.

La verdadera innovación de esta herramienta reside en la creación de un código secreto independiente al del teléfono móvil. Esta clave personalizada permite que la carpeta de chats restringidos sea totalmente indetectable en la interfaz principal, apareciendo únicamente cuando el usuario escribe dicha combinación en la barra de búsqueda. Además, para aquellos que utilizan la versión web, la plataforma ha sincronizado esta seguridad exigiendo que el código se configure primero en el teléfono principal, garantizando que las conversaciones más sensibles permanezcan blindadas en cualquier pantalla.

Como medida final de protección, la aplicación ha incluido una opción de "limpieza total" que permite dejar de restringir y vaciar todas las conversaciones ocultas de un solo golpe. Al activar esta función desde los ajustes de privacidad, el sistema elimina instantáneamente todos los mensajes y archivos multimedia, devolviendo los chats vacíos a la lista principal y borrando el código secreto configurado. Esta actualización responde a la necesidad de los usuarios de tener un control absoluto sobre su información, asegurando que, incluso si alguien tiene acceso al teléfono desbloqueado, ciertos secretos permanezcan bajo siete llaves.