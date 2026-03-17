El Día del Padre 2026: ¿Dónde es fiesta o hay puente?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo 19 de marzo de 2026, España celebrará el tradicional Día del Padre, una fecha que coincide con la festividad de San José. Según el calendario laboral oficial publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE) a través de la Resolución de la Dirección General de Trabajo, esta jornada se clasifica como un festivo nacional sustituible. Esto implica que cada administración regional tiene la potestad de mantenerlo como día no laborable o cambiarlo por otra fecha que sea más representativa para su territorio.

En este 2026, el mapa nacional quedará dividido, ya que solo cinco comunidades autónomas han decidido marcar el jueves 19 de marzo en rojo. Los ciudadanos que podrán disfrutar del descanso oficial son los residentes en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Galicia, Navarra y el País Vasco. En estas regiones, la festividad de San José mantiene un fuerte arraigo cultural y social, destacando especialmente en Valencia por la culminación de las Fallas.

Para el resto del país, incluyendo Madrid, Cataluña o Andalucía, la jornada será laborable a efectos generales. No obstante, existen excepciones locales importantes. Algunos municipios han hecho uso de sus dos festivos locales anuales para librar este día. Es el caso de localidades madrileñas como Pinto, Moralzarzal o El Boalo, así como otros puntos de la geografía española como Baena (Córdoba), San José del Valle (Cádiz) o Talavera de la Reina (Toledo), donde los trabajadores y estudiantes sí tendrán el día libre.

La gran pregunta para muchos es la posibilidad de disfrutar de un puente. Al caer el 19 de marzo en jueves, no existe un puente oficial automático que cubra el viernes 20. Sin embargo, en las cinco comunidades donde es fiesta, así como en los municipios mencionados, se abre la oportunidad de un "acueducto" de cuatro días para quienes puedan solicitar el viernes como jornada de asuntos propios o vacaciones. La única excepción singular se vive en Melilla: aunque el jueves no es festivo, el viernes 20 de marzo sí lo es por la celebración del Eid al-Fitr (fin del Ramadán), permitiendo a la ciudad autónoma enlazar tres días de descanso seguidos con el fin de semana.