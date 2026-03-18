Sanidad amenaza con inhabilitar a Ayuso

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se arriesga a una inhabilitación para ejercer cargos públicos o una multa si no cumple resoluciones judiciales, como la de impulsar el registro de objetores al aborto.

Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, la ministra de Sanidad ha recriminado a Díaz Ayuso que la Comunidad de Madrid sea la única que no ha puesto en marcha el registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

La Comunidad de Madrid ya ha presentado su recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre el registro de objetores de conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE) y ha asegurado que en la región se garantiza la atención del aborto y el derecho de los médicos a la objeción de conciencia.

Tras la reunión del Observatorio Regional de la Violencia de Género, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha insistido ante los medios de comunicación en que la ministra de Sanidad, Mónica García, sabe que la región «garantiza» ambos casos.