Castilla y León adquiere 8.000 dosis de vacunas frente a la fiebre amarilla para viajeros internacionales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con un plazo de ejecución de dos años, esta adquisición se enmarca en que, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, es obligatoria la vacunación frente a la fiebre amarilla para viajeros internacionales que visiten países afectados (endémicos o con epidemia).

Esta vacuna protege frente al posible contagio de la enfermedad y evita su transmisión desde países endémicos a cualquier otro sin la enfermedad, pero con los condicionantes necesarios para que no se pueda transmitir.

Estas vacunas que se administran a los viajeros pueden ser solicitadas con antelación al viaje en los Centros de Vacunación Internacional de los que dispone la Junta de Castilla y León en las nueve provincias. En el año 2025 estos Centros atendieron un total de 17.114 viajeros y administraron 27.490 vacunas.