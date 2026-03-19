Castilla y León adquiere 8.000 dosis de vacunas frente a la fiebre amarilla para viajeros internacionales
Esta vacuna protege frente al posible contagio de la enfermedad y evita su transmisión desde países endémicos
Con un plazo de ejecución de dos años, esta adquisición se enmarca en que, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, es obligatoria la vacunación frente a la fiebre amarilla para viajeros internacionales que visiten países afectados (endémicos o con epidemia).
Esta vacuna protege frente al posible contagio de la enfermedad y evita su transmisión desde países endémicos a cualquier otro sin la enfermedad, pero con los condicionantes necesarios para que no se pueda transmitir.
Estas vacunas que se administran a los viajeros pueden ser solicitadas con antelación al viaje en los Centros de Vacunación Internacional de los que dispone la Junta de Castilla y León en las nueve provincias. En el año 2025 estos Centros atendieron un total de 17.114 viajeros y administraron 27.490 vacunas.