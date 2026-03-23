Glutatión al descubierto

Publicado por León Madrid Creado: Actualizado:

Investigadores de la Universidad de Rochester (Estados Unidos) han descubierto un antioxidante, el glutatión, al que las células cancerosas parecen ser «adictas» como combustible, lo que abre nuevas vías de investigación y un posible fármaco que puede restringir la forma en que los tumores utilizan este nutriente. La investigación, que se publican en Nature, ha sido realizada por Isaac Harris, y un equipo del Instituto Oncológico Wilmot de la Universidad de Rochester. Los nutrientes suelen ser escasos en los tejidos y células que rodean los tumores. Sin embargo, las células cancerosas han desarrollado una estrategia eficaz para obtenerlos. Aquí es donde el glutatión, un potente nutriente protumoral que Harris lleva varios años estudiando, cobró protagonismo.

«Las células cancerosas y las células normales potencialmente utilizan diferentes fuentes de alimento», explica Harris, «así descubrimos cómo las células cancerosas, específicamente, descomponen este antioxidante y lo utilizan como combustible». El nuevo papel del glutatión es destacable, incide Harris, porque hasta ahora, la mayoría de los científicos que estudian el glutatión se han centrado en la forma en que puede prevenir o reparar el daño celular, en lugar de su capacidad para alimentar a las células cancerosas. "Tal vez debamos reexaminar la despensa de la que se nutre el cáncer y considerar sustancias que nunca imaginamos que pudieran servir de alimento para los tumores. Existen otros metabolitos complejos que otros investigadores están estudiando, por lo que potencialmente estamos abriendo un nuevo campo de investigación sobre cómo las células cancerosas obtienen nutrientes y cómo bloquear esa actividad. Es un momento realmente emocionante", plantea Harris.

El cuerpo produce glutatión de forma natural, pero también se comercializa como suplemento antioxidante. Si bien el glutatión suele ir acompañado de afirmaciones que lo promocionan como beneficioso para la salud, esto contrasta con los mensajes más matizados y cautelosos del Instituto Nacional del Cáncer sobre los aditivos, los nutrientes y los factores dietéticos, y su relación con el cáncer. "Es importante comprender cómo el cáncer secuestra ciertas sustancias que podríamos considerar inofensivas", comenta Harris, haciendo hincapié en que los antioxidantes pueden ser un arma de doble filo.