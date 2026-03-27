Diario de León

Todo un año sin sexo

Una encuesta del CIS señala que una de cada cuatro personas en España no ha tenido relaciones sexuales

Una pareja se besa frente al cuadro 'El beso', de Klimt, en Viena, Austria.

Una pareja se besa frente al cuadro 'El beso', de Klimt, en Viena, Austria.EFE/Sara Corsellas

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Agencias
Madrid

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Uno de cada cuatro españoles (24,6 %) no ha tenido relaciones sexuales con su pareja u otras personas en los últimos 12 meses, principalmente por falta de interés o deseo sexual, según un estudio publicado este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Sobre 4.009 entrevistas a población de más de 18 años residente en España, se concluye que el 43,9 % considera bastante importante tener una relación sentimental para tener una vida satisfactoria. En el último año, el 75,1 % reconoce haber tenido relaciones sexuales frente a un 24,6 % que no ha mantenido, cuyos motivos principales han sido por falta de interés y deseo sexual (16,3 %), viudedad (13,5 %), por enfermedad propia o de la pareja (11,2 %) o porque no han encontrado una persona que les atrajera (9,5 %).

De los encuestados, el 67,4 % se ve mejor en una relación de pareja frente al 1,2 % con relaciones abiertas, aunque el 12,9 % reconoce haberlas mantenido alguna vez, y el 5,2 % admite haber practicado el poliamor, es decir, relaciones afectivas con varias personas a la vez. Un 3,2 % admite haber realizado intercambios de parejas, un 4,7 % encuentros sexuales grupales u orgías, mientras que el 7,9 % ha realizado prácticas de sumisión y dominación y el 6,8 % ha practicado fetichismos específicos. De quienes han practicado estas experiencias sexuales, el 26,1 % reconoce que las prácticas de dominación y sumisión son parte habitual de su vida sexual, del 30,2 % los fetichismos, del 4,9 % las orgías o encuentros sexuales grupales, mientras que el 11,4 % practica habitualmente el poliamor.

El 58,5 % de los encuestados ha utilizado productos eróticos para estimular el placer, frente al 41,3 % que no los ha usado. Los más empleados son los aceites y lubricantes (92,9%), los juguetes sexuales (75,8 %) y la ropa o lencería erótica (61 %). El motivo principal de su uso ha sido curiosidad o experimentación (19,8 %) pero también para mejorar la satisfacción sexual (15,3 %) o por diversión (13,9 %). El estudio incluye preguntas sobre la disposición de mantener experiencias sexuales con robots humanoides diseñados con fines sexuales, a lo que el 2 % estaría dispuesto frente a un 80,6 % que no las mantendrían. El 69,2 % de los encuestados afirma tener una relación sentimental, y de los que no tienen pareja (30,8 %) la gran mayoría prefiere no tener citas (73,4 %), mientras que el 22,3 % mantiene relaciones casuales y citas sin exclusividad.

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