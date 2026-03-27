Todo un año sin sexo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Uno de cada cuatro españoles (24,6 %) no ha tenido relaciones sexuales con su pareja u otras personas en los últimos 12 meses, principalmente por falta de interés o deseo sexual, según un estudio publicado este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Sobre 4.009 entrevistas a población de más de 18 años residente en España, se concluye que el 43,9 % considera bastante importante tener una relación sentimental para tener una vida satisfactoria. En el último año, el 75,1 % reconoce haber tenido relaciones sexuales frente a un 24,6 % que no ha mantenido, cuyos motivos principales han sido por falta de interés y deseo sexual (16,3 %), viudedad (13,5 %), por enfermedad propia o de la pareja (11,2 %) o porque no han encontrado una persona que les atrajera (9,5 %).

De los encuestados, el 67,4 % se ve mejor en una relación de pareja frente al 1,2 % con relaciones abiertas, aunque el 12,9 % reconoce haberlas mantenido alguna vez, y el 5,2 % admite haber practicado el poliamor, es decir, relaciones afectivas con varias personas a la vez. Un 3,2 % admite haber realizado intercambios de parejas, un 4,7 % encuentros sexuales grupales u orgías, mientras que el 7,9 % ha realizado prácticas de sumisión y dominación y el 6,8 % ha practicado fetichismos específicos. De quienes han practicado estas experiencias sexuales, el 26,1 % reconoce que las prácticas de dominación y sumisión son parte habitual de su vida sexual, del 30,2 % los fetichismos, del 4,9 % las orgías o encuentros sexuales grupales, mientras que el 11,4 % practica habitualmente el poliamor.

El 58,5 % de los encuestados ha utilizado productos eróticos para estimular el placer, frente al 41,3 % que no los ha usado. Los más empleados son los aceites y lubricantes (92,9%), los juguetes sexuales (75,8 %) y la ropa o lencería erótica (61 %). El motivo principal de su uso ha sido curiosidad o experimentación (19,8 %) pero también para mejorar la satisfacción sexual (15,3 %) o por diversión (13,9 %). El estudio incluye preguntas sobre la disposición de mantener experiencias sexuales con robots humanoides diseñados con fines sexuales, a lo que el 2 % estaría dispuesto frente a un 80,6 % que no las mantendrían. El 69,2 % de los encuestados afirma tener una relación sentimental, y de los que no tienen pareja (30,8 %) la gran mayoría prefiere no tener citas (73,4 %), mientras que el 22,3 % mantiene relaciones casuales y citas sin exclusividad.