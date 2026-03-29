Publicado por Roberto González Quevedo Creado: Actualizado:

«Fenómenu»: términu aristocráticu, palabra que pertenez al ríu de la razón, asteroide bril.lante del pensamientu. Una idea que recuerre la hestoria del conocimientu. Pero que nun dexa de sere, tamién, un episodiu de la biografía personal.

Porque you conocí lo que yía’l “fenómenu” nun portal humilde, na corte de la casa de la mia buela, naquel mundu de cuitu, naquel.la formación que nun volverá: una cultura fonda qu’alitóu por sieglos ya sieglos. Tiempos d’escasez qu’agora quier divinizar la memoria. Si un xatín nacía con un güechu namás, yera un fenómenu. Si víamos qu’una cordera tenía namás tres patas, yera tamién un fenómenu. Si naquel.las tardes d’iviernu, chenas de chuvia, apaecía na nuesa puerta un probe pidiendo ya enseñaba un pía descalzu onde en vez de dedas había una palma como la de los patos, yera tamién un fenómenu. El fenómenu yera la deformidá, el modelu d’una quimera que yá nun volvería a vese no planeta. El fenómenu yera una cousa que nun aparaba de chenar la nuesa tiesta de fascinacíón: ¿un molde inútil ya irrepetible? Una posibilidá asusañando outras l.leis ya outras repúblicas galácticas. Los fenómenos, amás d’empaponanos pola misteriosa individualidá, afitaban la creencia en que vivíamos nun mundu auténticu, con reglas sacralizadas, anque rotas por una anomalía. Pero queríamos a los fenómenos, la cultura del pueblu yera amable conas cousas que salían de la norma, porque la condena neurótica del enquivoucu de la natura vieno cono autoritarismu de la cultura urbana, la que dixo que los ‘monstruos’ mo(n)straban(t) malquerencia de los dioses. Na mia hestoria vieno más tarde la idea de qu’un fenómenu yera un superlativu de lo mechor. D’una gran figura humana, por exemplu, dicíase que fuera un fenómenu, con un aquel postivu. Ya’l tercer pasu del mieu sendeiru dialéuticu del fenómenu fueran los sofisticaos sendeiros del idealismu alemán, de Kant, Fichte ya Hegel. Sendeiros de la escelencia ya del aveirase a los más valoratibles cumes del entendimientu. Fenómenu: briezu muitu noble, raigañu indoeuropéu pa referise a lo que la natura nos enseña, al l.lume bril.lante del mundu onde sentimos. Palabra que pousóu en mil mundos diferentes ya l.luz d’una constelación onde xiran bien d’outras señas qu’escuenden el sou aniciu, como ‘pantasía’ ou ‘epifanía’. Pero mantiénse aquel.la alcordanza de la palabra orixinal ya prístina, que chega agora conos sabores ya las imáxenes de la cultura inocente que formara’l pueblu: onde la corte, xunto a la pregancia y de l.lau del fumu na cabana. Onde había bien de cariñu pa los seres anómalos ya pa la rebeldía de la vida.