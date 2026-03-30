Huelga del personal de tierra en 12 aeropuertos: estos son tus derechos si te ves afectado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

FACUA-Consumidores en Acción recuerda a todos los pasajeros que se puedan ver afectados esta Semana Santa por la huelga del personal de tierra (handling) de Groundforce que tienen derecho a la devolución del importe del billete y de los gastos que hayan tenido que asumir si su vuelo resulta cancelado.

Este lunes 30 de marzo ha comenzado una huelga indefinida por parte de los empleados de esta empresa encargada de la asistencia en tierra en 12 aeropuertos españoles (Alicante, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Ibiza, Lanzarote, Las Palmas, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife y Valencia) que puede afectar al normal funcionamiento y la operatividad de los mismos.

Los afectados por las posibles cancelaciones de vuelos siempre tendrán derecho al reembolso integro del billete «en siete días», o a un transporte alternativo hasta el destino final, según lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 261/2004.

Si la cancelación ocurriese próxima al horario de salida del vuelo, la asociación recuerda que el artículo 9 de la normativa europea obliga a la empresa a ofrecer a los pasajeros afectados «comida y refrescos suficientes», alojamiento en un hotel si fuera necesario en el supuesto de que se haya optado porque se proporcione un vuelo alternativo, y traslado desde el aeropuerto hasta dicho hotel.

FACUA señala a los posibles afectados que pueden acudir a la asociación para que valore su caso, realice las correspondientes actuaciones en defensa de sus derechos y reclame las cantidades que sean oportunas.