La DGT refuerza las pautas de seguridad para viajar con mascotas este verano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico ha lanzado una nueva campaña informativa centrada en el transporte seguro de animales de compañía durante los desplazamientos por carretera. El objetivo principal es concienciar a los conductores sobre el peligro que supone llevar a una mascota sin la debida sujeción, ya que en caso de colisión a una velocidad de 50 kilómetros por hora, el peso del animal se multiplica por treinta, convirtiéndose en un proyectil que puede causar daños irreparables tanto a los ocupantes como al propio animal.

La normativa vigente establece de forma clara que el conductor debe garantizar su propia libertad de movimientos y el campo necesario de visión, evitando cualquier interferencia que pueda provocar la presencia de animales. Para cumplir con esta seguridad, la DGT recomienda elegir el sistema de retención que mejor se adapte al tamaño del animal, priorizando siempre aquellos que hayan superado pruebas de choque. Entre las opciones más seguras destacan los arneses de doble enganche con correas cortas y los transportines ubicados en el suelo del vehículo o en el maletero en posición transversal a la marcha.

Además de la seguridad física, las autoridades insisten en la importancia de planificar el bienestar del animal durante el trayecto. Es fundamental realizar paradas cada dos horas para que la mascota pueda hidratarse y caminar, así como nunca dejar al animal solo en el interior del vehículo, especialmente en épocas de altas temperaturas donde el riesgo de golpe de calor es extremo. Antes de iniciar el viaje, se recomienda también consultar con un veterinario para prevenir mareos y asegurar que toda la documentación sanitaria esté en regla.