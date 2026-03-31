¿Desconexión digital durante Semana Santa? Estas son las 5 ventajas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La llegada de periodos vacacionales como la Semana Santa vuelve a poner el foco en un tema cada vez más relevante en el entorno laboral: la necesidad de garantizar el derecho a la desconexión digital.

Esta norma implica que los trabajadores no están obligados a atender comunicaciones profesionales fuera de su horario laboral, salvo en situaciones excepcionales o de urgencia. No aplicar este derecho puede acarrear sanciones dependiendo de la gravedad del incumplimiento, que pueden ir desde una simple amonestación por escrito hasta el despido.

Además, en aquellos casos en los que la empresa no tenga capacidad directa para sancionar, como por ejemplo clientes o personal de marcas proveedoras, se aplican medidas correctivas y de coordinación para abordar estas situaciones.