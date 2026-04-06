Artemis II pone rumbo a la Tierra tras completar su histórico paso por la cara oculta de la Luna

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X de la @NASA que muestra a los astronautas de Artemis II. EFE/ @NASA.

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Los cuatro astronautas de la misión Artemis II de la NASA hicieron historia este lunes al orbitar la Luna, poniendo fin a más de medio siglo sin presencia humana en el satélite natural, durante un viaje que comenzó con un despegue impecable el pasado 1 de abril desde Cabo Cañaveral, Florida.

La agencia espacial estadounidense también escribió un hito con la tripulación más diversa en viajar a la Luna, integrada por tres astronautas estadounidenses -Reid Wiseman, Christina Koch, quien se convirtió en la primera mujer en llegar a la órbita del satélite, y Victor Glover, el primero de raza negra en lograrlo- junto al canadiense Jeremy Hansen, el primer astronauta extranjero en una misión lunar de la NASA.

Esta tripulación también se convirtió en la más alejada de la Tierra cuando superó los 400.000 kilómetros de distancia que separaron al Apolo 13 del planeta en 1970 y marcar un nuevo récord de 406.771 kilómetros (252.756 millas), más que ninguna otra tripulación.

Los astronautas de @NASAArtemis II superaron el récord de distancia a la Tierra, establecido durante la misión Apolo 13, a las 1:56 p.m. EDT (17:56 UTC). La Luna sigue agrandándose cada vez más en las ventanas de la nave espacial Orion, mientras la tripulación se prepara para… https://t.co/gv80FUWefy — NASA en español (@NASA_es) April 6, 2026

"Artemis II ha alcanzado su máxima distancia desde la Tierra. En la cara lejana de la Luna, a 252.756 millas. Reid, Victor, Christina, y Jeremy han viajado ahora más lejos desde la Tierra que cualquier otro humano en la historia y ahora empiezan su viaje a casa", expuso el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en X.

Igualmente, los astronautas pasaron por detrás de la Luna, el lado del satélite que no se puede ver desde la Tierra, momento en el que perdieron las comunicaciones con la agencia espacial por unos 40 minutos, algo que era previsible desde el comienzo de la misión.

La observación lunar más detallada

La NASA señaló que la observación lunar de ahora, de unas siete horas mientras la tripulación estaba lo suficientemente cerca, hasta a 6.545 kilómetros (4.067 millas) de la Luna, representa un avance significativo en sus investigaciones.

La tripulación informó sobre matices de color, lo que ayudará a mejorar la comprensión científica de la Luna. Tonos de marrón y azul que pueden ser percibidos a simple vista ayudan a revelar la composición mineral característica y su antigüedad.

Incluso, el retraso de la misión, originalmente programada para febrero tras varios años en los que se había pospuesto, permitió a la tripulación observar un eclipse solar total de 53 minutos de duración, un fenómeno que no fue visible desde la Tierra.

Los astronautas lo experimentaron debido a su posición única alrededor de la Luna, explicó a EFE una experta de la NASA.

Detalló que durante este tiempo, la tripulación vio una Luna mayormente oscura, que fue aprovechada para analizar la corona solar, la atmósfera más externa del Sol.

Durante la observación, una vez que el Sol quedara completamente oculto detrás de la Luna, la tripulación tuvo la oportunidad de buscar destellos de impacto (luces producidas por meteoroides que golpean la superficie), polvo elevado sobre el borde de la Luna y objetivos en el espacio profundo, incluidos planetas.

La misión está más cerca del fin

La NASA concluyó así su sexta jornada de viaje, de un total de 10, sin mayores problemas.

Uno de los contratiempos más notorios de la misión ha sido el percance del inodoro, presente desde el despegue y que justo este lunes, en el día más histórico del viaje, fue clausurado. Igualmente, los astronautas han reportado un indeseable olor cuyas causas aún no habían sido identificadas.

Nada, sin embargo, ha opacado el éxito de la NASA, que convirtió esta expedición en la primera en alcanzar la órbita lunar desde el Apolo 17 en 1972.

"Es tan grandioso escucharlos desde la Tierra de nuevo. A Asia, África y Oceanía: los estamos mirando. Pueden mirar hacia arriba y ver la Luna en este momento. Nosotros los vemos también", declaró la astronauta Koch en su primer mensaje tras el restablecimiento de las comunicaciones.

La misión Artemis II, de diez días, inició su regreso a la Tierra, que culminará el 10 de abril con un amerizaje al frente de la costa de San Diego (California)Desde que el programa Apolo finalizó hace más de medio siglo, ninguna persona había abandonado la órbita terrestre baja. Hoy, los cuatro astronautas a bordo de la nave Orion han cruzado la frontera de lo conocido para presenciar un paisaje que, hasta ahora, solo había sido capturado por cámaras robóticas y satélites.

¿Por qué es tan importante este sobrevuelo?

Esta fase de la misión no solo busca la observación visual, sino que sirve como la prueba definitiva para los sistemas de navegación y soporte vital antes de que la NASA intente un aterrizaje tripulado con Artemis III.

Perspectiva Humana: A diferencia de las fotos satelitales, la observación directa permite identificar texturas, colores y relieves con una profundidad que solo el ojo humano puede procesar en tiempo real.

Preparación para Marte: El éxito de este sobrevuelo consolida la ruta para establecer una presencia humana sostenible en el satélite y, eventualmente, dar el salto hacia el planeta rojo.

LIVE: Watch with us as the Artemis II astronauts make their closest approach to the Moon, traveling farther from Earth than ever before. https://t.co/Zpy7GdTqA8 — NASA (@NASA) April 6, 2026

Por qué hay una cara 'oculta'

La Luna tiene una cara 'oculta' debido a la rotación sincrónica, que significa que tarda el mismo tiempo en dar una vuelta sobre su eje que en completar una órbita alrededor de la Tierra.

Esto provoca que siempre muestre la misma cara a nuestro planeta, por lo que su otra parte no es visible desde la Tierra. El estudio de esta región del satélite debe realizarse mediante telescopios, satélites y misiones lunares como Artemis II.

Los astronautas de Artemis II relatan a Trump su paso por el lado oscuro de la luna

El presidente de EE.UU., Donald Trump conversó y agradeció su valentía a los cuatro tripulantes de la nave Orión de Artemis II, quienes le relataron en vivo su experiencia tras navegar por el lado oscuro de la luna en la etapa cumbre de su misión antes de iniciar su regreso a la tierra.

“Recé una pequeña oración, pero luego seguí grabando”, respondió el capitán Victor Glover al mandatario cuando le preguntó como se habían sentido cuando atravesaron el lado oscuro de la luna y al quedar sin comunicación con la tierra por más de 40 minutos.

En una llamada, entre los cuatro miembros de Artemis II y Trump transmitida por la NASA, Glover agregó que pasaron especialmente ocupados durante ese momento clave de su misión porque necesitaban registrar las variaciones de la superficie lunar en este lado poco conocido.

Trump, quien agradeció a los astronautas por su ”valentía”, aprovechó para recordar que la bandera estadounidense volverá al satélite lunar para dejar "no solo huellas" sino para establecer “una misión permanente”.

El mandatario también preguntó a los tripulantes ”cual es la parte más inolvidable de este día histórico?”, a lo que el comandante, Reid Weisman, respondió: “Vimos cosas que ningún ser humano había visto antes, ni siquiera en el programa Apolo”.