La astronauta leonesa Sara García inicia en Alemania la fase final de su entrenamiento con la ESA

La astronauta Sara García inicia la fase final de su entrenamiento con la ESA.ASTRO_SARAG

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La astronauta española de reserva de la Agencia Espacial Europea (ESA) y bióloga molecular, Sara García Alonso, ha iniciado este martes en Colonia (Alemania) la tercera y última fase del programa de entrenamiento básico en el Centro Europeo de Astronautas (EAC).

Se trata de un periodo clave en la preparación de los miembros de la reserva para apoyar las futuras misiones de exploración espacial y la investigación científica europea.

Esta etapa final culminará un proceso formativo que proporciona a los astronautas las competencias necesarias para colaborar en misiones tripuladas, experimentos científicos y actividades de divulgación, además de reforzar su papel como embajadores de los programas espaciales de la ESA.

El Centro Europeo de Astronautas, situado en las afueras de Colonia y adscrito a la ESA, es el lugar donde se forman los astronautas europeos antes de participar en misiones espaciales, especialmente en la Estación Espacial Internacional (EEI).

Allí se entrenan en aspectos técnicos, científicos y operativos, como el manejo de sistemas espaciales, la preparación física, la medicina espacial o la supervivencia en entornos extremos.

García Alonso, investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) dentro del prestigioso laboratorio del doctor Mariano Barbacid, forma parte de la primera promoción de astronautas de reserva seleccionada por la ESA en 2022, un grupo llamado a reforzar el cuerpo activo en función de las necesidades de las próximas misiones europeas.

En el caso de la científica leonesa, su perfil académico como doctora en biología molecular y su experiencia investigadora han sido valorados como un activo para el desarrollo de experimentos en microgravedad y estudios biomédicos en el espacio.

Su trayectoria combina la investigación contra el cáncer con una intensa labor divulgativa, en la que defiende el papel de la ciencia como proyecto colectivo a largo plazo, una idea que vuelve a aparecer ahora en esta última fase de su entrenamiento.

Con esta fase final, la astronauta española se sitúa un paso más cerca de participar activamente en las misiones que marcarán el futuro de la presencia humana en el espacio, en un momento en el que Europa refuerza su apuesta por la ciencia, la cooperación internacional y la exploración más allá de la órbita terrestre.