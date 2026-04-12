Alfred Sonnefeld, en Astorga: «El enfermo de párkinson necesita brazos abiertos»

Acompañar a las personas con párkinson fue el tema central de la conferencia que ofreció en Astorga Alfred Sonnefeld, doctor en Medicina y Teología. «El ser humano es relacional, nuestro cerebro es relacional», afirmó el experto en Neuropsicología al enfatizar el papel terapéutico y sanador del acompañamiento.

Invitado por la asociación Parkinson Astorga con motivo del Día Mundial del Párkinson, que se celebra el 11 de abril, Sonnefeld, subrayó que «lo que necesita muchas veces el enfermo es más que explicaciones, brazos abiertos». La enfermedad del Parkinson, explicó, «significa despedirse poco a poco de una serie de cosas que uno hacía con mucho gusto, como el trabajo, como bailar, como cositas pequeñitas.Y despedirse de este modo, más rápido que una persona normal, sin enfermedad, es duro», admitió.

Afrontar este dolor es un reto para el que este experto se apoya en la teología y en las teorías de C. S Lewis, que vivió el sufrimiento de la pérdida de su esposa. «Él decía que el dolor no es la ausencia de Dios, sino prueba de que existe. El dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo, no como castigo, sino como llamada», apunta.

Dos de los galardonados en el concurso de relatos de Párkinson Astorga.VIRGINIA MORÁN

Sonnefeld alertó de que «vivimos la epidemia silenciosa de las pantallas» y «cuando una persona solamente se comunica a través de la pantalla, no sabe lo que es una presencia real», cuando precisamente es más perentorio «vivir el presente». Las pantallas restan atención a la vida real y distraen de lo esencial. «Es algo muy importante, porque únicamente aquello a lo que estás regalando verdadera atención permanece. Sin atención, desaparece». El acto contó con la presencia de la concejala de Servicios Sociales, Raquel Matilla, y finalizó con la entrega de los premios literarios a José Agustín Blanco (ganador) y Antonio Arteaga y Alberto Infestas (finalistas) y la representación de la obra 'Entre pasos y romances', por Mixticius.