¿Por qué se lama 'Farinato Race' si el farinato es original de Salamanca?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El farinato es el embutido estrella de Ciudad Rodrigo (Salamanca), y ver una carrera con ese nombre en León puede resultar tan extraño como ver una "Carrera del Botillo" en plena Plaza Mayor de Salamanca.

La Farinato Race no es una carrera organizada por el Ayuntamiento de León ni es una tradición local leonesa. Es un circuito nacional de carreras de obstáculos (OCR) que nació precisamente en Ciudad Rodrigo.

Sus fundadores decidieron bautizarla así en honor a su tierra y al gentilicio popular de los habitantes de Ciudad Rodrigo, a quienes se les conoce como "farinatos".

Al igual que la Spartan Race no se corre solo en Esparta, la Farinato Race se ha convertido en una marca. Se celebra en muchas ciudades de España (Madrid, Sevilla, Mérida, San Sebastián y, por supuesto, León.

Da igual si la carrera es a orillas del Bernesga o en el Retiro; el nombre de la empresa organizadora sigue siendo "Farinato".

Para los organizadores, el término ya no solo define al embutido o al salmantino, sino a un estilo de vida:

Resistencia, barro, esfuerzo y comunidad.

En cada ciudad donde aterrizan, intentan contagiar ese "orgullo farinato", aunque el embutido local (como la cecina o el chorizo de León) sea el que mande en las despensas de la zona.

Aunque la carrera se llame así, en la edición de León es mucho más probable que después de cruzar la meta los corredores se vayan de cortos por el Barrio Húmedo a comer una tapa de morcilla que a buscar farinato.