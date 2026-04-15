Motores del cambio social en León y Zamora sin ruido

Foto de familia de las 38 entidades de León y Zamora que reunió la Fundación Alimerka en Sierra Pambley.virginia morán

La teoría del cambio que las entidades sociales llevan a la práctica con sus acciones diarias quedó plasmada este martes en la foto de familia propiciada por la Fundación Alimerka este martes en León.

En el jardín de la Fundación Sierra Pambley, que también lleva en sus genes la idea del progreso social, se un crisol de 38 asociaciones leonesas y zamoranas beneficiarias de los fondos de la Fundación Alimerka para proyectos sociales posaron para la posteridad. Con el foco puesto en entidades leonesas y zamoranes, en el salón de actos, se desgranaron los proyectos concretos de Amidown Down León, Accem León, Fundación Personas y Menesianos de Zamora como muestra del impacto que tienen en el cambio social.

La Fundación Alimerka financia en 2026 a un total de 151 entidades sin ánimo de lucro, 60 de Castilla y León en proyectos de salud, discapacidad, inclusión y asistencia alimentaria.

"Fs un privilegio venir a León porque hay un sistema de entidades que son ejemplares y trabajan con rigor»

Bajo el título Proyectos que mejoran la calidad de vida (2ª edición), la sesión ha buscado promover el intercambio de experiencias y la reflexión conjunta, impulsando el aprendizaje compartido y el aumento del impacto social de las iniciativas apoyadas.

En este segundo encuentro se dio visibilidad específica a proyectos de Down León-Amidown, Accem León, Fundación Personas y Menesianos de Zamora, que presentaron sus iniciativas, y compartieron con las entidades asistentes los objetivos y el impacto que persiguen en ámbitos como la atención sociosanitaria, la inserción laboral o el acompañamiento a colectivos vulnerables.

Esther Rodríguez, psicóloga general sanitaria Down León-Amidown, ha señalado que las colaboraciones que reciben «mejoran la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y suponen un componente esencial para la continuidad de las actividades que desarrollamos. En este caso, para un proyecto de evaluación y registro del envejecimiento precoz en las personas con síndrome de Down».

Esther Rodríguez, psicóloga de Amidown Down-LeónVIRGINIA MORÁN

Por su parte, Miguel Ángel Esteban, responsable de dinamización de actividades físico-deportivas de la Fundación Personas, ha explicado que su proyecto «incorpora de manera transversal la promoción de la salud en ocio comunitario, integrando controles básicos y seguimiento preventivo, especialmente orientados a patologías crónicas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, sin perder el carácter inclusivo y normalizado del ocio».

Miguel Ängel Esteban, de la Fundación Personas de Zamora.VIRGINIA MORÁN

El director de la Fundación Alimerka, Antonio Blanco, ha dado la bienvenida institucional y ha subrayado el valor del trabajo conjunto entre entidades sociales. «Desde la Fundación Alimerka nos gusta crear espacios como este que nos permiten escuchar, conocer y comprender el trabajo de estas entidades y, sobre todo, generar identidad». "Es un privilegio venir a León porque hay un sistema de entidades que son ejemplares y trabajan con rigor», aseguró el director de la fundación.

Antonio Blanco, director de la Fundación Alimerka.VIRGINIA MORÁN

Juan Antonio Orozco, gerente territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y Léon, destacó que «es un placer ver cómo estas entidades dedican su día a día a entregarse a las personas. Este foro constituye un espacio de intercambio de opiniones, de reconocimiento a su labor y de visibilización del trabajo que realizan cotidianamente».

Juan Antonio Orozco, gerente de Servicios Sociales de la Junta en León.VIRGINIA MORÁN

El apoyo económico de la Fundación Alimerka permitirá introducir tecnología para obtener datos relacionados con la salud y la actividad física de cada participante, facilitando un seguimiento individualizado y la detección temprana de riesgos.

Las entidades sociales se retrataron como motores del cambio. Sin ruido y con muchas nueces que la sociedad recoge sin darse cuenta que la están transformando para mejorar la vida de las personas.