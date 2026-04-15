Hacienda se moderniza: ya es posible pagar tus impuestos a través de Bizum

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Tributaria ha dado un paso definitivo en la digitalización de sus servicios al permitir que los ciudadanos utilicen Bizum para el pago de sus obligaciones fiscales. Esta medida busca simplificar los trámites administrativos y ofrecer una alternativa cómoda a los métodos tradicionales como la domiciliación bancaria o el pago con tarjeta de crédito. A través de este sistema, cualquier contribuyente que tenga una deuda pendiente con el fisco o deba realizar el ingreso de una autoliquidación puede completar el proceso en apenas unos segundos utilizando únicamente su número de teléfono.Para utilizar este servicio, los usuarios deben acceder a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria y dirigirse al apartado de pago de deudas. Una vez seleccionado el modelo correspondiente, como puede ser el de la declaración de la Renta (Modelo 100), el sistema ofrece la opción de pago mediante Bizum junto a las opciones clásicas. Al elegirla, el contribuyente solo tiene que introducir el número de teléfono vinculado a su cuenta bancaria.

Es fundamental tener el dispositivo móvil a mano, ya que la aplicación del banco enviará una notificación inmediata para autorizar la operación, disponiendo normalmente de un margen de cuatro minutos para confirmar el pago por motivos de seguridad.Una de las grandes ventajas de este sistema es la generación automática del Número de Referencia Completo, conocido como NRC. Este código es el justificante que acredita que el pago se ha realizado correctamente ante la administración. Al finalizar la transacción por Bizum, la web de Hacienda muestra este código de 22 caracteres, permitiendo al usuario descargar un PDF con el recibo del cargo. Esto elimina la necesidad de esperar a que el banco procese la transferencia o de acudir presencialmente a una entidad financiera para validar el ingreso.No obstante, existen ciertas limitaciones que los contribuyentes deben tener en cuenta antes de optar por esta vía. El uso de Bizum para pagar a Hacienda está sujeto a los límites de importe que cada entidad bancaria tenga establecidos para sus clientes, que suelen rondar los mil euros por operación, aunque esta cifra puede variar según el banco.

Además, este método está diseñado para pagos totales o para el primer plazo de las declaraciones fraccionadas. En caso de que el importe a pagar supere los límites diarios o mensuales de Bizum, el sistema recomendará utilizar el pago con tarjeta o la transferencia bancaria tradicional.Esta integración no solo facilita la vida al ciudadano, sino que también refuerza el control sobre las transacciones digitales. Cabe recordar que, paralelamente a esta facilidad de pago, Hacienda ha incrementado la vigilancia sobre los movimientos realizados a través de estas plataformas para evitar la economía sumergida. Con esta apuesta por la tecnología, la Agencia Tributaria se alinea con las tendencias de consumo actuales, donde el dinero en efectivo pierde terreno frente a las soluciones de pago instantáneo que ya forman parte del día a día de millones de españoles.