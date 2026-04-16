Mañueco expresa su pesar por el fallecimiento de la niña futbolista María Camaño y traslada su cariño a la familia, amigos y afición

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El presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, expresó hoy en su cuenta de la red social X su pesar por el fallecimiento de María Caamaño Múñez, la niña salmantina que se convirtió en un referente de fortaleza y solidaridad tras años de lucha contra el cáncer.

“El cielo tiene ahora la sonrisa más bonita. María, ejemplo de superación, valentía y fuerza a pesar de su corta edad, nos ha dejado y no existen palabras para expresar tanta tristeza. Mi apoyo y cariño a su familia, especialmente a sus padres y a su hermana, a sus amigos y afición. Estamos a vuestro lado”, expresó Mañueco.

El jefe del Ejecutivo autonómico destacó su “ejemplo de superación, valentía y fuerza” y reconoció que su pérdida deja “una profunda tristeza”, al tiempo que trasladó su apoyo a la familia, a la que aseguró que las instituciones están “a su lado” en estos momentos.

María, diagnosticada a los siete años de un sarcoma de Ewing, afrontó durante años tratamientos complejos sin perder su actitud positiva ni su vínculo con el fútbol, una de sus grandes pasiones. Su historia trascendió el ámbito de Castilla y León y generó una amplia movilización social en torno a la investigación del cáncer infantil.

En este contexto, promovió la iniciativa solidaria ‘La sonrisa de María’, orientada a recaudar fondos y a dar visibilidad a esta enfermedad, lo que le valió el reconocimiento del Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales.

Su figura alcanzó especial proyección tras participar en actos con la selección española de fútbol, donde se convirtió en una imagen representativa de la lucha y la esperanza frente a la enfermedad.

La familia comunicó su fallecimiento a través de sus redes sociales, donde subrayó que la menor mantuvo su fortaleza “hasta el último momento”, y agradeció el apoyo recibido durante todo el proceso, así como la labor de los profesionales sanitarios. Asimismo, hizo un llamamiento a continuar impulsando la investigación médica como vía fundamental para combatir este tipo de enfermedades.