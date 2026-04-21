La Once premia la serie 'Historias de superación' de Diario de León

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El Diario de León ha sido galardonado en la categoría de Medios de Comunicación en los Premios Solidarios Grupo Social Once Castilla y León 2026 por su serie ‘Historias de Superación’, una iniciativa editorial que desde hace tres años publica el último viernes de cada mes el testimonio de personas corrientes que superan obstáculos vitales con coraje y determinación.

La serie ‘Historias de superación’, que cada viernes desde hace tres años publica la sección de Sociedad de Diario de León, ha sido galardonada con los Premios Solidarios Grupo Social Once en la categoría Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación. ‘Historias de superación’ es una apuesta editorial del Diario de León con el testimonio de personas corrientes elegidas por las periodistas Ana Gaitero y Carmen Tapia, un trabajo de selección en función de las vivencias y experiencias personales, familiares o profesionales de los perfiles que muestran coraje y determinación para superar los obstáculos de la vida.

La difusión y relevancia que Diario de León da a este periodismo social son también un referente de buenas prácticas informativas al servicio del interés público, con el apoyo y patrocinio de entidades sociales de referencia en León.

En tres años, 36 personas han participado en la serie. Como el de Yrene del Carmen Meza Mújica, que viajó desde Venezuela con su madre enferma; Pablo Miguel Rodríguez, joven con síndrome de Down que ha ganado medallas nacionales y mundiales en campeonatos de natación; Marcos Torres Olivares, otro de los ejemplos de integración laboral del centro especial de empleo de Soltra, o Vanesa de Prado de Prado, ganadera y pastora, que tuvo que afrontar un cáncer en plena lactancia de su hija pequeña. O el testimonio como ejemplo de persona cuidadora de Ana Carlota Amigo, cuidadora principal y viuda de Urbano González, la cara más visible de la lucha contra la ELA.

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Castilla y León 2026 reconocen a personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y administraciones que destacan por su labor en favor de la inclusión social, la normalización, la autonomía personal y la accesibilidad universal. En un comunicado recogido por Ical, la organización destacó que los premiados de esta edición se distinguen por “su sensibilidad social, su larga trayectoria y su dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos”. Junto al Diario de León, fueron galardonados otros cinco premiados:

En la categoría Empresa: el Corte Inglés, por su compromiso con la reducción de las desigualdades y la inclusión de personas con discapacidad, integrando planes y acciones específicas en sus líneas estratégicas.

En la categoría Administración Pública: la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León por su apuesta por la accesibilidad en el voto de las personas con discapacidad visual, no solo mediante el voto en braille, sino reforzando la participación inclusiva en la vida democrática.

En la categoría de ONG, Entidad o Asociación: el Hospital San Juan de Dios de León, por el proyecto ‘Cartas que acompañan. La Soledad no deseada’, una iniciativa de humanización que crea vínculos emocionales entre pacientes hospitalizados en situación de vulnerabilidad y la ciudadanía.

En la categoría Persona Física: María Jesús Fournier Calderón, reconocida por su “dedicación incondicional día y noche” a las personas que viven en la calle, convirtiéndose en un pilar fundamental y, en muchos casos, en su única referencia.

Los Premios Solidarios Grupo Social Once Castilla y León 2026 ponen en valor el trabajo de quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a construir una sociedad más justa e inclusiva. La entrega de los galardones se celebrará en las próximas semanas.