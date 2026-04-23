León busca la mejor torrija de la provincia

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La provincia de León estrenará el próximo lunes 27 de abril el I Concurso Provincial de Torrijas Reino de León, una nueva cita gastronómica que tendrá lugar en la Finca Valdemora, en La Bañeza. El certamen, impulsado por la Diputación y la Asociación de Hostelería y Turismo, busca reivindicar uno de los postres más representativos de la tradición local y darle mayor protagonismo dentro de la oferta culinaria del territorio.

En total, doce participantes han sido seleccionados entre más de una treintena de inscritos. Profesionales del sector, establecimientos hosteleros y escuelas de cocina competirán en tres categorías: torrija tradicional, propuesta innovadora y elaboraciones de centros formativos. Según explicó el presidente de la asociación hostelera, Óscar García, la iniciativa nace con la intención de realzar este dulce típico desde múltiples enfoques —gastronómico, nutricional y turístico— y consolidar a León como un referente culinario.

El concurso toma además el relevo del certamen nacional que hasta el pasado año se celebraba en Astorga, reforzando así su carácter provincial. Un jurado compuesto por cuatro especialistas —entre ellos cocineros de reconocido prestigio, un académico y un experto en comunicación gastronómica— será el encargado de evaluar las propuestas. La puntuación tendrá en cuenta aspectos como la presentación, la originalidad, el sabor y la impresión global, con un máximo de 20 puntos, a los que se sumarán valoraciones adicionales individuales.

Los ganadores de cada categoría recibirán un premio que incluye reconocimiento oficial, visibilidad mediática y una dotación económica de 700 euros, además de la producción de un contenido audiovisual dedicado a su elaboración.

Desde la Diputación destacan que este certamen pretende ser también un homenaje a la tradición culinaria y a los productos de proximidad. Ingredientes como el pan artesanal, la leche, la miel o los vinos de la tierra son, según subrayan, la base de una receta sencilla en apariencia, pero profundamente ligada a la identidad y al tejido productivo leonés. Con iniciativas como esta, la institución busca no solo promover la gastronomía, sino también apoyar a los profesionales del sector y dinamizar la economía local.

Finalistas categoría Tradicional

Nogal - Noceda del Bierzo

Pastelería Campazas - León

Restaurante Contracultura - Veguellina de Órbigo

Kokoro Specialty Coffee - León

Finalistas categoría Innovación

Restaurante Pablo - León

Duality Bar and Food - León

La Bicicleta de Anacleta - León

Desván Valdeón - Posada de Valdeón

Finalistas categoría Escuelas de Hostelería

Escuela Municipal de Hostelería de León

María Nieves Galindo e Ibrahim Sayed Sayed

Ana María Rivas Rivas

C.I.F.P. Ciudad de León