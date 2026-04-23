León busca la mejor torrija de la provincia
El certamen, impulsado por la Diputación y la Asociación de Hostelería y Turismo, reivindica uno de los postres más representativos de la tradición local
La provincia de León estrenará el próximo lunes 27 de abril el I Concurso Provincial de Torrijas Reino de León, una nueva cita gastronómica que tendrá lugar en la Finca Valdemora, en La Bañeza. El certamen, impulsado por la Diputación y la Asociación de Hostelería y Turismo, busca reivindicar uno de los postres más representativos de la tradición local y darle mayor protagonismo dentro de la oferta culinaria del territorio.
En total, doce participantes han sido seleccionados entre más de una treintena de inscritos. Profesionales del sector, establecimientos hosteleros y escuelas de cocina competirán en tres categorías: torrija tradicional, propuesta innovadora y elaboraciones de centros formativos. Según explicó el presidente de la asociación hostelera, Óscar García, la iniciativa nace con la intención de realzar este dulce típico desde múltiples enfoques —gastronómico, nutricional y turístico— y consolidar a León como un referente culinario.
El concurso toma además el relevo del certamen nacional que hasta el pasado año se celebraba en Astorga, reforzando así su carácter provincial. Un jurado compuesto por cuatro especialistas —entre ellos cocineros de reconocido prestigio, un académico y un experto en comunicación gastronómica— será el encargado de evaluar las propuestas. La puntuación tendrá en cuenta aspectos como la presentación, la originalidad, el sabor y la impresión global, con un máximo de 20 puntos, a los que se sumarán valoraciones adicionales individuales.
Los ganadores de cada categoría recibirán un premio que incluye reconocimiento oficial, visibilidad mediática y una dotación económica de 700 euros, además de la producción de un contenido audiovisual dedicado a su elaboración.
Desde la Diputación destacan que este certamen pretende ser también un homenaje a la tradición culinaria y a los productos de proximidad. Ingredientes como el pan artesanal, la leche, la miel o los vinos de la tierra son, según subrayan, la base de una receta sencilla en apariencia, pero profundamente ligada a la identidad y al tejido productivo leonés. Con iniciativas como esta, la institución busca no solo promover la gastronomía, sino también apoyar a los profesionales del sector y dinamizar la economía local.
Finalistas categoría Tradicional
- Nogal - Noceda del Bierzo
- Pastelería Campazas - León
- Restaurante Contracultura - Veguellina de Órbigo
- Kokoro Specialty Coffee - León
Finalistas categoría Innovación
- Restaurante Pablo - León
- Duality Bar and Food - León
- La Bicicleta de Anacleta - León
- Desván Valdeón - Posada de Valdeón
Finalistas categoría Escuelas de Hostelería
- Escuela Municipal de Hostelería de León
- María Nieves Galindo e Ibrahim Sayed Sayed
- Ana María Rivas Rivas
C.I.F.P. Ciudad de León
- Daniel Miguel Nevares
- Martín Aldonza Méndez