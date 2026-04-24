La tradición dulcera de Fresno de la Vega

En Fresno de la Vega hay más que pimientos. Si la huerta ofrece algunos de los manjares más exquisitos de la gastronomía leonesa, de sus hornos salían bollos por talegas. La tradición dulcera de este pueblo atravesaba todo el ciclo festivo anual. Pastas Flora, Cocos, bollos pobres, almendrados y mariquitas por Navidad; orejas, flores, bollos de carnaval, rabitos y rosquillas de sartén, por Carnaval; en Tortillero, brazo de gitano, canutillos y flan acompañaban a ‘correr la tortilla’ a la juventud; por Pascua, volvía las pastas flora y los bollos pobres, pero también las rosquillas de Pascua y las rosquillas de espoleta, la tarta, el flan, las natillas. Por San Isidro, las pastas flora, los bollos pobres y el arroz con leche de oveja eran postres típicos de casa y del cabildo de la cofradía de San Isidro en el que algunos hombres se ponían el mandil.

Talegas de bollos de baño, sanmigueles, vaivenes, rosquillas ciegas endulzaban la fiesta del Corpus, quizá una de las de más dispendio en los hornos de Fresno de la Vega, con su tarta del Corpus, flanes y canutillos. Luego venía la fiesta del patrón, San Miguel Arcángel que, con el tiempo, dio paso a la Feria del Pimiento Morrón.

Las mujeres se ocupaban de ‘tener las latas llenas’ para fiestas de guardar y días de labor si se presentaba la ocasión de convidar a una visita o celebrar una fecha especial.

Ana Luz Tapia Arteaga es una de las vecinas de Fresno de la Vega herederas de esta tradición. Hornear bollos, mariquitas y toda la variedad repostera de la villa del Esla es una de sus pasiones. Su tesón ha tenido gratificación. Este año ha ganado dos premios en el tercer concurso de Dulces de Pascua y Limonada organizado por el ayuntamiento para estimular la conservación de la tradición y la creatividad.

Madres, abuelas y bisabuelas son los pilares de una tradición que mantienen aún las vecinas de Fresno

El premio a la mejor pasta y el premio a la mejor rosquilla de Pascua fueron su recompensa a la exquisita selección de bollos que presentó al concurso; pastas floras de manteca, pastas de mantequilla, rosquillas de Pascua, mariquitas, bollos pobres y como innovación las galletas de hierro. «Es mi pequeño homenaje a todas las mujeres de Fresno», resalta Ana Luz, al recordar que «abuelas y madres nos inculcaron seguir con estas recetas de dulces y pastas tradicionales, únicas y riquísimas».

Entre las legendarias reposteras del pueblo recuerda a las dulceras Isaura Vázquez, a quien con el tiempo relevó su nuera Maruja Bodega y a Francisca González y Jeroma Vázquez, que también contó con la ayuda de sus sobrinas Conchi y Lourdes. «Todas ellas se dedicaron, desde sus hornos en casa y también en los hornos particulares de los vecinos que, en fechas de fiestas señaladas, como Navidad, Pascua, San Isidro, y bodas, bautizos y cabildos, mostraban su maestría y trucos de las exquisitas recetas», puntualiza.

La galardonada aplaude la idea del Ayuntamiento de Fresno de la Vega, y de la Corporación que encabeza Alfonso Melón, para dar continuidad de la tradición con estos concursos gastronómicos que se realizan también en Carnaval y durante la Feria del Pimiento Morrón. «Fresno es conocido en toda España por los mejores pimientos morrones y también por los ricos y variados dulces de su repostería tradicional», pues «desde que tenemos Feria del Pimiento también en esa fecha repetimos lo mejor y más variado de nuestras recetas», subraya la repostera.

La tradición se ha transmitido de generación en generación. Ana Luz Tapia Arteaga aprendió de su madre y «mi madre de su madre y de su suegra». Juana Prieto, su bisabuela, iba a Valencia de Don Juan a enseñar a hacer las rosquillas a un confitero. También era una excelente guisadora y cocinera. Agustina Pacios, la abuela materna, tuvo once hijos y cuentan que hacía maravillas en la cocina para alimentar a tamaña prole.

Todo el ciclo anual festivo tiene sus dulces típicos, desde Navidad hasta la Feria del Pimiento Morrón

Ana Luz disfruta cuando hornea, decora y presenta sus dulces en bandejas. La repostería, como todo, requiere de tiempo, buenos ingredientes y organización. «Para las masas necesito medio día y un día entero para cocer y bañar», señala. No se decide por ningún dulce en particular, pero sus mariquitas de nata y de aceite (la variante de mantecadas o magdalenas en la comarca) tienen fama dentro y fuera del pueblo. Su destreza para las cremas, «con las yemas suficientes», puntualiza, han dado fama a sus canutillos y 'lucitas'. Su afición es pasión y devoción, pero no gula. «Lo regalo todo y la gente lo recibe como si fuera oro molido», dice con satisfacción.