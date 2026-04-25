Noelia, una mecenas para talentos maragatos

Noelia Gutiérrez tenía dos pasiones en la vida: la educación como herramienta de transformación y Astorga. Vinculada a la capital maragata por sus raíces familiares, esta emprendedora ha dejado un legado con el que se quieren aunar ambas pasiones.

Las becas Noelia que impulsa la Fundación Alegría y Esperanza quieren contribuir a la igualdad de oportunidades ayudando a financiar los estudios universitarios de alumnado del IES Asturica de Astorga y su comarca. La iniciativa cuenta con un presupuesto de 15.000 euros para la primera convocatoria, que está abierta hasta el próximo jueves 30 de abril.

Entre los requisitos que se exigen a las personas candidatas es que estudien 2º de Bachillerato en Astorga y tengan una calificación mínima de 7. Se valorará la situación socioeconómica y la hoja de ruta de la persona candidata en una entrevista personal.

«El objetivo es que los alumnos puedan cursar los estudios universitarios que quieran y donde quieran, que su situación económica no sea un obstáculo para cumplir su proyecto de vida», subraya José Antonio López, viudo de Noelia y responsable del proyecto Becas Noelia en la fundación.

El proyecto fue presentado en Astorga en un acto al que asistieron más de 180 personas. Noelia Gutiérrez, que falleció prematuramente con 46 años después de una larga enfermedad, era una persona muy querida en su ciudad adoptiva.

Noelia Gutiérrez fue profesora y emprendedora comprometida con la cultura, la educación y la solidaridad y «estas becas representan un legado de esperanza, esfuerzo y superación personal», señala López.

El proyecto se enmarca en la vocación de la fundación de fomentar «el desarrollo integral de las personas a través de la educación, entendida como la herramienta más poderosa para transformar vidas y construir una sociedad más justa y solidaria», añade.

El proyecto tiene vocación de continuidad y crecimiento, con la intención de ampliar en el futuro el número de ayudas y beneficiarios, así como desarrollar nuevas líneas formativas y sociales. La idea es que para la segunda convocatoria, sean prioritarias las personas o persona beneficiaria de la primera para dar apoyo a toda su carrera.