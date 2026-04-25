Los campamentos de verano regresan al Coto Escolar de León: estos son los precios, fechas y horarios

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León programa un año más los campamentos de verano en el Coto Escolar, una actividad encaminada a conciliar la vida laboral y familiar y ser un complemento a la educación, el deporte y tiempo libre de los niños y jóvenes, que pueden disfrutar de un entorno excepcional.

El Programa de Verano 2026 del Coto Escolar oferta dos campamentos con turnos semanales de lunes a viernes durante los meses de julio y agosto y primera semana de septiembre. Por un lado, el ‘Pequecoto’, en modalidad diurna, dirigido a nacidos entre los años 2017 y 2020, ambos inclusive, con entrada de 7.50 a 10 horas (desayuno a las 8.45 horas) y salida será entre las 14.15 y las 15 horas. El precio es 90 euros de cuota fija por turno, que incluye desayuno, comida y actividades dirigidas. Un mismo niño podrá optar como máximo a dos turnos.

Por otra parte, se oferta el Campamento Coto Escolar en modalidad de ‘Albergue’ con pernoctación para nacidos entre 2012 y 2018, ambos inclusive. La entrada se hará el lunes de 9.30 a 10 horas y la salida el viernes de 19.45 a 20 horas. El precio es de 150 euros para los empadronados en el municipio de León y de 180 euros para los no empadronados, tasa que incluye alojamiento, pensión completa y actividades dirigidas. Además, hay un descuento del 20 por ciento para familias numerosas.

El plazo de inscripción para la modalidad de ‘Albergue’ con pernoctación se abre el martes 28 de abril a las 9 horas, mientras que el de ‘Pequecoto’ se abrirá el jueves 30 de abril a la misma hora.

Este año la reserva de plaza solo se podrá únicamente de forma telemática a través de la página web de Deportes del Ayuntamiento de León, en la que los niños deberán estar inscritos previamente a la fecha de inicio del plazo de inscripción.