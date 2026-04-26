L’antroidu que yá pasóu

Publicado por roberto.gonzalez.quevedo Creado: Actualizado:

Celebróuse va unos días en Portugal un alcuentru internacional chamáu «Rituais Ancestrais», nel que participóu xente d’outros países europeos, pero onde nun faltanon representantes mui prestosos d’Alija del Infantado, Carrizo de la Ribera, Cimanes del Tejar, Fresno del Camino, Llamas de la Ribera, Pombriego, Riaño ya Tremor de Arriba (cuasi tous yían parte de la «Federación de Antruejos Reino de León»). L’antroidu yá pasóu, pero agora en primavera hai sitiu pa estudios ya celebraciones d’alcordanza: por santamarina habrá un gran simposiu siguiendo’l filu d’investigaciones que tienen muitu raigañu en Portugal. Porque, en cuantas a la Península Ibérica, yía na parte noroeste onde mechor se guarda la tradición de los ritos d’iviernu ya del antroidu.

L’aniciu d’estos rituales yía mui viechu, piérdese no tiempu, pero debienon afitase na Edá Media muitos aspeutos formales. Dalgunos elementos atópanse nos Saturnales de Roma, cuando podía faese lo que nun se dexaba faere normalmente ya había tamién inversión de papeles: los esclavos igualábanse a los amos ya había sátiras a esgaya. Yía probable que muitos d’estos ritos se formaran al entamar l’anu (como entovía agora) ya terminaran reposando ya potenciándose na celebración carnavalesca. Tolas celebraciones d’esti xacer yían guapas. A mi préstanme muitu las de los guirrios de Velilla de la Reina, onde manda la vestimenta blanca ya hai un ritual de fertilidá: ponse ya voltéase a mozas solteras nun armazón de cuernos de toru. Impresionan muitu las mázcaras del guirriu, el personaxe fundamental: en forma de conu ya con tiras mui pintas. L’alcordanza que you viví no mieu pueblu (nós dicimos «antroidu» en vez de «antruejo») yía de menos sofisticación. Los mozos, cona cara tapada, persiguían ya faíannos rabiare a los nenos. «Correre l’antroidu» yera comere a farta, de manera que dicíase «antroidare» tamién pa cuando se come muitu, fuera cuando fuera la época del anu. Nun faltaba la figura del «graciosu», con chuecas ya chucarones ya’l fuel.le pola cabeza. Tampoucu faltaban los «bobos» ya los «bobinos» con zamarracos. Aquel antroidu pasóu, conos sous bueis borrachos ya’l carromatu de punta a punta del pueblu. You soi favoratible dafeitu a la revitalización de los antroidos. Pero pergúntome si seremos quien a recocher la emoción interna qu’alitaba naquel ritual: la pulsión, l’aquel dionisíacu, la catarsis cona esperanza del paroxismu sensible ya sexual. La nuesa escritora Eva González, no sou poema «L’Antroidu», l.logróu, mechor que naide, destacar esta emoción: «Madre, fiérveme la sangre, ¿será l’Antroidu que chega?».